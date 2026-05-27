El Foro La Región aborda con Ángel García la inminente revolución de la IA

La inteligencia artificial avanza a un ritmo vertiginoso. Lejos de representar una amenaza, se erige como una aliada para nuestro desarrollo. Para desgranar este futuro inmediato, el Foro La Región recibe este jueves, 28 de mayo, al doctor en Ingeniería Industrial Ángel García Crespo, quien impartirá la conferencia “Superinteligencia: amigos o rivales”, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel.

El experto aborda la superinteligencia como el inminente paso evolutivo de la IA, dotada de un poder transformador increíble. “Lo que tenemos que hacer es aprender a utilizarla para expandir nuestro potencial, en lugar de tenerle miedo”, asegura. Frente a la inquietud generalizada por el futuro laboral, desmitifica el panorama alertando de que el verdadero riesgo es la inacción: “La diferencia es que si tu competidor la usa y tú no, te quedarás en clara desventaja”.

Aunque la automatización asumirá de forma rutinaria tareas mecánicas, el ponente subraya que el liderazgo y el talento humano seguirán totalmente intactos: “El papel que nos queda es el de crear”.

Como presidente de la Fundación Human-IA, García Crespo incidirá en la urgencia de transformar el sistema educativo universitario y secundario, fomentando el pensamiento crítico para evitar manipulaciones. A nivel geopolítico, su diagnóstico es contundente: “En Europa vamos muy mal, hemos perdido completamente el tren de la IA para posicionarnos al nivel de Estados Unidos o China”.

Esta cita divulgativa servirá para comprender a fondo una revolución tecnológica que cambiará nuestra sociedad de forma mucho más radical que internet o el móvil, animando al público ourensano a dejar atrás las reticencias y aprovechar las múltiples oportunidades que ofrece para hacer cosas que antes resultaban imposibles.