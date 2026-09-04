Fracasa entre amenazas la macromodificación de crédito en el pleno del Concello de Ourense

El gobierno municipal no dispondrá, por el momento, de los 11,46 millones de euros que pedía desbloquear para hacer frente a una serie de facturas pendientes. PP y BNG le denegaron el apoyo para poder disponer de los fondos, y el PSOE optó por la abstención, a lo que el alcalde respondió amenazando a los ediles con llevarles ante la Justicia. “Hemos consultado a los servicios jurídicos. Esto se va a aprobar hoy, o en otro momento, pero serán ustedes responsables del daño causado a los proveedores”, aseguraba Gonzalo Jácome.

“Si eu vou o xulgado pola súa culpa, vostede vai ir pola miña”, le respondía la portavoz popular, Ana Méndez, antes de recordarle que, al no haber pasado el expediente por la comisión de pleno, no se había podido estudiar el documento en profundidad -llegó a debatirse tras reconocerse la urgencia de la moción-, y del total de facturas aportadas “seguimos sen aclarar que pasa con eses 3,7 millóns correspondentes a un plan de pagos do ano 2025”.

Tampoco encontró el alcalde apoyo en el BNG, quienes le reprocharon que sus retrasos pueden llegar a suponer más de 100.000 euros en intereses. “Son cartos que non van a sitios onde teñen que ir, que é arranxar cousas, limpar cousas e mellorar cousas”, indicaba el portavoz municipal, Luis Seara, quien también creía que “chegamos a un novo nivel: ameazar á oposición por asuntos dos que son vostedes responsables”.

Al mismo tiempo, la edil socialista María Fernández creía que “o goberno municipal non está en condicións de esixir responsabilidades cando nunca apoiou un expediente económico estando na oposición”, al tiempo que recordaba que “se as concesións seguen presentadose en precario é pola política económica de Gonzalo Jácome”, mientras advertía que “a conta 413 no vai a facer que ninguén cobre”.

La modificación económica venía dividida en dos mociones que cosecharon sendos rechazos, adelantando el alcalde que “volveremos a tratar este asunto en 10 días, y si volviera a ser rechazado, lo traeremos a cada uno de los plenos. Se van a cansar de votar que no”, confrontaba Gonzalo Jácome.

El contrato del bus no se va a reiniciar, según el Concello

La concelleira Ana Fernández negó durante el pleno que se vaya a reiniciar la adjudicación de los autobuses urbanos. “Es cierto que hay que ahcer una pequeña rectificación”, decía en relación al mandato del Tribunal de Administración Pública, “y eso va a retrasar la adjudicación un par de semanas”. También adelantaban una nueva modificación de las líneas tras adjudicar el nuevo contrato.

“No hay mayor aberración que el carril bici”, dice Jácome

Durante el turno de ruegos y preguntas, el alcalde se negó a abrir a las bicicletas la circulación por el carril de bus y taxi de Curros Enríquez. “No hay mayor aberración que los carriles bici en las ciudades. O sea, una aberración, es un peligro para el peatón. Y la Xunta, como son unos mediocres, no se le ocurre otra cosa que poner la bici desde el centro al pabellón. En cuanto podamos lo quitamos”, aseguró.

El alcalde atribuye “a los gitanos” el ruido nocturno

Otro de los puntos que se trataron en el pleno fue el problema de ruido vivido en el parque de Santa Teresita, que el alcalde atribuía al colectivo gitano. “Son gitanos”, decía el alclade, “por desgracia hablaremos obviamente ahora con el colectivo, porque realmente eso no se puede hacer”. El regidor se negaba a aplicar sanciones o medidas más fuertes porque “si los multas, muchos de ellos son insolventes. Entonces le importa un bledo que les sanciones”.