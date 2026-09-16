Fracasa por segunda vez el desbloqueo de 11,45 millones de euros en un bronco pleno del Concello de Ourense

El Concello de Ourense sigue sin poder disponer de 11,45 millones de euros para hacer frente a facturas pendientes. El pleno extraordinario que trataba por segunda vez esta operación económica se alargó durante dos horas, y derivó en una batalla campal entre los partidos que se saldó con la expulsión del portavoz municipal del BNG, Luis Seara, el rechazo a la primera de las modificaciones (junto a la enmienda que el PP había presentado) y la retirada de la segunda al no contar con respaldo para sacarla adelante.

La portavoz del PP, Ana Méndez, señaló durante la sesión que Jácome y sus concelleiros "convirten cada pleno nun espectáculo". En esta ocasión, la función incluyó dos llamadas al orden a Noelia Pérez y Sonia Ogando (PP) y la expulsión del nacionalista Luis Seara tras una escalada verbal con el regidor.

En lo que respecta a la gestión económica, se trataba de incorporar una serie de facturas a la cuenta 413 -donde se consignan los pagos pendientes de un Concello por no disponerse de crédito, o no haber tenido una tramitación correcta-. Durante el debate, la administración Jácome volvió a echar balones fuera, llegando al punto de responsabilizar a los propios proveedores de no haber presentado bien la documentación.

Durante la sesión, participaron tanto el secretario de pleno como el interventor municipal para resolver las dudas que sigue rodeando al expediente económico sobre la legalidad de su procedimiento. El interventor recordaba que se trata de dos montantes -de 9,8 y 1,5 millones-, y "a lexislación establece mecanismos correctores que permiten a tramitación a través de pleno para gastos sen consignación orzamentaria" lo cual supone "unha intervención de pleno dereito" pese a seguir manteniendo algunas dudas sobre las facturas presentadas, algo sobre lo que discrepó el secretario de pleno.

Debido a estas dudas, las fuerzas rechazaron esta primera moción. Solo DO apoyó la incorporación, mientras que PP y BNG votaron el contra. El PSOE se abstuvo, recordando su portavoz, María Fernández, que "aínda que apoiemos o expediente, os proveedores seguirán sen cobrar". La enmienda del PP a esta primera relación de facturas, que limitaba el pago a 1,5 millones bien tramitados y con el respaldo de Intervención, también fue rechazada con el voto en contra de DO y PSOE, y la abstención del BNG.

Guerra abierta

La postura del PP levantó un ataque directo por parte del grupo de gobierno, tildándolos de hipócritas, a lo que Ana Mendez respondió que "a responsabilidade é só súa (en referencia a Gonzalo Jácome). Nós ofrecimoslle a cobertura deste expediente, e forno vostedes quenes se empeñaron en manter o resto de facturas", al tiempo que exigía al PSOE que explicara "a cambio de qué prestan o seu apoio ó alcalde durante os últimos meses".

El fracaso de este primer punto elevó el tono del pleno, donde Francisco Lorenzo tildaba de "vergonzosa" la decisión del PP. Sin embargo, también los nacionalistas pusieron el dedo en la llaga cuando Ruth Reza recordó que "Jácome presume sempre de remanente, pero non pode pagar as modificacións. Se despois de manexar orzamentos por mais de 200 millóns (por los dos presupuestos aprobados por DO) non é capaz de pagar 15 é que algo está pasando".

En medio de la discusión, y sin apoyos, DO adelantaba la retirada del punto, no sin antes de que el regidor amenazara a los ediles con "retraer de sus salarios los intereses que se generen de no pagar", y adelantando que "volveremos a traer el expediente". Su partido y el PSOE apoyaron la retirada, mientras que BNG y PP se abstuvieron, sellando así un nuevo fracaso del gobierno municipal.