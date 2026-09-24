Francis Lorenzo, actor jurado en el OUFF: "La televisión me dio la estabilidad que el cine no podía ofrecerme"

Francis Lorenzo (Pontevedra, 1960), uno de los rostros más reconocibles de la televisión española, preside el jurado de Panorama Galicia en el OUFF. Con motivo de su participación en el festival, repasa su trayectoria y los cambios del audiovisual gallego.

Pregunta. ¿Qué valora en una película?

Respuesta. Para mí, lo importante es lo que te haga sentir, adónde te lleve y el viaje que te haga hacer. Por supuesto, hay muchísimos aspectos que valorar, pero sobre todo la historia y quienes te la cuentan. Una película puede ser muy pequeñita pero contarte algo que te toca profundamente. Y al revés, puede haber una superproducción completamente sin alma. También valoro mucho las interpretaciones. Si te crees a un actor y lo que le está pasando, la historia tiene éxito.

P. Lleva 42 años en Madrid. ¿Uno puede marcharse de Galicia sin irse del todo?

R. Yo jamás me he alejado. Galicia es mi corazón. Allí tengo mi vida, mis amigos de toda la vida y parte de mi familia. Sigo volviendo periódicamente, para mí es un paraíso. Mi parte emocional está allí, aunque mi vida profesional no tanto.

P. ¿Un actor gallego sigue teniendo que marcharse para vivir de esto?

R. Ha cambiado muchísimo. Cuando yo me fui, había que emigrar. En Galicia había un poquito de teatro y no mucho más. Ahora hay muy buenas productoras, se hacen cosas muy interesantes y los equipos están preparadísimos. Además, los actores gallegos tienen una calidad que es un escándalo.

P. Cuando comenté en la redacción que iba a entrevistarlo, alguien dijo: “Nunca voy a poder separar a Francis Lorenzo de ‘Compañeros’ ”. ¿Qué siente cuando le pasan estas cosas?

R. Me parece algo maravilloso. Durante la pandemia me pasó algo muy curioso. Yo casi ni me acordaba ya de “Compañeros”, pero la gente tenía mucho tiempo y empezaron a llegarme mensajes de personas que la habían descubierto o revisitado en ese momento. Además, soy psicólogo de formación y me especialicé en educación. Acabar interpretando de repente a un personaje relacionado con la enseñanza fue uno de los mayores regalos de mi vida.

P. Pero antes “Médico de familia” ya le había cambiado la vida.

R. Sí. Yo ya había hecho otras series, pero ahí ocurrió un fenómeno increíble. Había capítulos que veían once millones de personas. Recuerdo salir a la calle al día siguiente de emitir el primer episodio y no dar crédito. Bajaba como siempre a comprar y, de repente, todo el mundo me reconocía. La fama no es algo que me guste mucho de mi trabajo, pero sin duda me abrió muchísimas puertas.

P. Después llegó el villano de “Águila Roja”. ¿Cambió la forma en que lo veía la industria?

R. Sí. Aquello fue un cambio de registro, la gente descubrió que podía hacer de malo. Yo incluso tenía cierto temor. Me daba miedo que la gente no se lo creyese y de repente pegó un petardazo estupendo. Entré para hacer cuatro o cinco secuencias por capítulo y terminé haciendo 17.

P. Trabajó mucho en cine en los años 90 con algunos de los mejores directores del país. ¿Por qué terminó imponiéndose la televisión?

R. Cuando estás haciendo series durante tanto tiempo es muy difícil compaginarlo. Pero hubo otra cuestión: tenía hijos, una familia que sacar adelante y gastos que pagar. La televisión me daba una estabilidad que el cine no podía ofrecerme. En una película trabajabas unas semanas y podías estar seis meses esperando a la siguiente. En una serie sabías que tenías prácticamente un año entero de trabajo. Yo necesitaba esa seguridad. Hacer televisión era algo menor. Fíjate cómo ha cambiado, hoy los mejores actores del mundo hacen series.

P. Su hermano José Manuel recibe el Chano Piñeiro mientras usted preside el jurado. Bonita coincidencia.

R. Es increíble. Nosotros nos entendemos muy bien, disfrutamos y nos reímos mucho. Trabajar juntos siempre es una alegría.