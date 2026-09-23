Jose Manuel Lorenzo, premio Chano Piñeiro del OUFF: "Los jóvenes están olvidando la lucha por lograr la democracia"

José Manuel Lorenzo (Pontevedra, 1959), fundador de DLO y antiguo director general de Antena 3 y Canal+, recibirá el Premio Chano Piñeiro del OUFF. El productor repasa el aprendizaje y las dificultades que precedieron al mejor momento de su carrera.

Pregunta. ¿Cómo recibe el premio?

Respuesta. Con mucha sorpresa y alegría. Ourense es parte de mi tierra y el OUFF es un festival excepcional. Para mí es un gran reconocimiento.

P. Después de dirigir grandes cadenas, ¿qué descubrió al pasar al mundo de la producción?

R. Fue un cambio brutal. Venía de puestos con mucho poder, pero quería hacer cosas que me apetecieran, no encargarlas a otros. Creé DLO como una “boutique” personal y tuve que aprender con humildad, desde abajo, picando piedra. Hoy somos una productora respetada y estoy en el mejor momento de mi vida.

P. ¿Qué fue lo que más le costó?

R. Adaptarme a que ya no era yo quien decidía y aprender a crear equipos. Hubo dificultades, noches sin dormir y fracasos, pero después llegaron éxitos que lo compensaron.

P. ¿Se planteó volver atrás?

R. Tuve ofertas muy importantes, pero había decidido seguir como productor y creador. Me tocó la crisis económica, se pararon muchas producciones y me gasté casi todo lo que tenía en mantener la compañía. Las plataformas lo cambiaron todo, aunque tardé años en conseguir que confiaran en mí.

P. ¿Han cambiado las plataformas el contexto?

R. Muchísimo. España estaba preparada, con buenos directores, guionistas y equipos. La televisión generalista buscaba series familiares, las plataformas permitieron abordar más géneros y públicos. Netflix apostó por España y Movistar encontró una identidad propia.

P. ¿Estamos en un buen momento?

R. Hoy trabajamos más que nunca. Hay una industria sólida, el Gobierno se la ha tomado en serio y existen ayudas e incentivos fiscales para producir. No es una industria subvencionada, como muchos creen. Genera mucho empleo y reconocimiento internacional.

P. Uno de sus éxitos es “Anatomía de un instante”, adaptación del libro de Javier Cercas.

R. Llevaba mucho buscando una historia sobre la Transición. Movistar abrazó la idea y Alberto Rodríguez y Rafa Cobos fueron fundamentales. Quería recordar la lucha por la democracia, que viví directamente. Veo que los jóvenes la están olvidando y dicen cosas como que con Franco se vivía mejor. Es uno de los proyectos que más satisfacciones me ha dado.

P. ¿Qué necesitaría Ourense para protagonizar una producción suya?

R. Encontrar la historia que se adapte a ella. Me parece una ciudad preciosa y cada vez que la visito me gusta mucho. Ojalá se dé.

P. ¿Qué viene en el futuro?

R. Preparo una película sobre el libro “El loco de Dios en el fin del mundo” sobre el papa y su viaje a Mongolia. También “No había costumbre”, de Miguel Ángel Aguilar, sobre el último año y medio de Franco, una especie de precuela de “Anatomía de un instante”.