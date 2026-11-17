La Xunta de Galicia ha emitido un nuevo informe no favorable al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense, un documento necesario para avanzar hacia la aprobación definitiva del nuevo planeamiento urbanístico de la ciudad. El informe, previo a la aprobación definitiva, recoge objeciones relacionadas con las competencias de la Axencia Galega de Infraestruturas y de Patrimonio Cultural.

La decisión de la Xunta impide, por el momento, avanzar hacia la aprobación definitiva del PXOM en los términos planteados. El gobierno municipal ha anunciado que estudiará el informe junto al equipo redactor para determinar qué actuaciones puede emprender y cómo continuar con la tramitación.

Por su parte, el Concello de Ourense ha manifestado su desacuerdo con el informe, al considerar que las observaciones de la Axencia Galega de Infraestruturas y de Patrimonio Cultural podrían haberse resuelto mediante una aprobación condicionada. El gobierno municipal sostiene que algunos de los aspectos cuestionados por Patrimonio Cultural habían sido previamente consensuados entre técnicos de ambas administraciones y atribuye la decisión autonómica a motivaciones políticas relacionadas con la proximidad de las elecciones.

Un nuevo revés tras las correcciones del verano

El expediente urbanístico había regresado a la Xunta el pasado 12 de agosto de 2026, después de incorporar modificaciones destinadas a subsanar las deficiencias detectadas en el informe desfavorable del año anterior. Para llevar a cabo aquella revisión fue necesario modificar el contrato con la empresa redactora del PXOM, con una inversión adicional de 92.879 euros aprobada en junio. Los trabajos contemplaban la actualización de información demográfica desfasada, la incorporación de documentación económica y la corrección de distintos problemas urbanísticos señalados por la Administración autonómica.

En octubre, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, confirmó que los técnicos de la Xunta estaban examinando el documento presentado en agosto, dentro del procedimiento previo a su aprobación definitiva.

Sin embargo, la revisión no ha concluido con el visto bueno autonómico. El nuevo pronunciamiento incluye objeciones vinculadas a las competencias de la Axencia Galega de Infraestruturas y de Patrimonio Cultural, aunque queda pendiente conocer el contenido íntegro del informe para determinar el alcance concreto de las deficiencias.

Los errores que ya habían frenado el PXOM en 2025

El nuevo informe desfavorable llega después de un primer revés importante registrado el 13 de junio de 2025, cuando la Xunta rechazó el documento urbanístico por deficiencias que consideró de notable entidad.

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Aquel dictamen cuestionaba la coherencia interna del planeamiento, la utilización de información desactualizada y determinadas modificaciones introducidas en 2021. Entre ellas figuraban cambios en las alturas edificables de las torres del Miño y en el ámbito de Finca Mariñamansa, que la Administración autonómica consideraba incompatibles con las exigencias de la normativa urbanística.

También se habían detectado problemas relacionados con las infraestructuras, el patrimonio cultural, las zonas verdes y la documentación económica. La magnitud de las deficiencias impidió entonces una aprobación parcial del plan.