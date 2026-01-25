Frutas y verduras escasearon en algunos supermercados en Ourense

Las consecuencias de la borrasca Ingrid fueron mucho más allá de las imágenes de postales invernales; ayer por la mañana, la nieve se tradujo en un problema logístico que alteró la cesta de la compra de muchos consumidores.

La jornada amaneció con un escenario inusual en varios supermercados de la ciudad, donde la cadena logística se vio interrumpida por el mal estado de las carreteras, provocando momentos de desabastecimiento puntual en productos de primera necesidad.

La situación fue especialmente visible en los establecimientos de Mercadona. Los clientes que acudieron a primera hora al local situado en el barrio de As Lagoas, en la avenida Otero Pedrayo, se encontraron con una imagen atípica: lineales de frescos, frutas, verduras y cárnicos prácticamente desiertos. No se trataba de un aumento repentino de la demanda, sino de un bloqueo en el transporte. Los camiones encargados de reponer la mercancía, procedentes de la plataforma logística de León, quedaron atrapados o sufrieron graves retrasos debido a la nieve acumulada en las vías que conectan con la comunidad vecina.

Este escenario se repitió como un patrón en otras tiendas de la franquicia, como la ubicada en la avenida do Regato. Allí, la falta de stock obligó a los consumidores a modificar sus menús o posponer sus compras durante toda la mañana. La normalidad no comenzó a restablecerse hasta pasadas las 15:00 horas, momento en el que finalmente arribaron los camiones de reparto, permitiendo que el personal comenzara a reponer las estanterías tras unas horas de espera e incertidumbre comercial.