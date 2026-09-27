El galardón a una “carrera brillante” a la actriz polivalente Uxía Blanco

Uno de los momentos más emotivos en lo que llevamos de Ourense Film Festival (OUFF) fue la entrega del Premio Honorífico AISGE a la actriz Uxía Blanco. En palabras del director del certamen, Óscar Doviso, la profesional cuenta con una “carrera brillante en el teatro, la televisión y el cine, donde encarnó el nacimiento del audiovisual gallego moderno al protagonizar Sempre Xonxa en 1989”.

La encargada de entregárselo fue una actriz que también cuenta con una trayectoria impecable como es Isabel Blanco, quien actualmente es delegada en Galicia de AISGE (Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual).

Uno de los papeles que más marcó su trayectoria en el audiovisual fue el que realizó en la serie gallega Mareas Vivas, en la que encarnó el personaje de María Ares. Este solo fue el inicio de una carrera brillante en la que destacó tanto en la televisión como en el cine. Sus papeles la llevaron a ganar el mayor galardón del audiovisual gallego al levantar en 2006 y 2013 el Mestre Mateo como mejor actriz.