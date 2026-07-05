Galería | Un arte menor que hermosea los portales

La mayoría de los portales con azulejos en Ourense no cuentan con ninguna protección de Patrimonio y en muchos casos tampoco son valorados por sus vecinos que los sustituyen o les colocan encima los buzones de correos.

De acuerdo, esto no es Levante ni siquiera la Cataluña modernista, zonas ambas de riquísimos azulejos, pero según se deduce de la colección de hoy, en esta ciudad hay más de 300 portales de viviendas con azulejos bonitos y dignos de ser conservados. En unos casos cubren las paredes, otras veces están en el suelo y con frecuencia ocupan ambos espacios. Los hay en edificios arquitectónicamente destacados y en edificios sin otro interés que el histórico o contribuir a la fisonomía del Casco Histórico.

La Real Academia los define como: “ladrillo de arcilla blanco, pintado y barnizado que sirve para friso en portales, cocinas y otros lugares” y en el gremio artístico están considerados un arte menor e industrial. La historia de la fabricación y utilización del mosaico es larga y variada pero en los portales orensanos se utilizan sobretodo en los finales del XIX y principios del XX cuando grandes arquitectos como es el caso de Gaudí y los modernistas, lo utilizan en sus edificios. La mayoría no cuentan con ninguna protección de Patrimonio y en muchos casos tampoco son valorados por sus vecinos que los sustituyen o les colocan encima los buzones de correos.

¿Se puede ser coleccionista sin coleccionar, sin acumular nada material?. Muchos coleccionista fueron también grandes mecenas, y el mecenazgo siempre ha sido la otra cara del coleccionismo, ya encargando obras a los artistas, ya realizando donaciones, pero fue solo después de conocer a Alberto Vilar, el mecenas mas esplendido de la opera de quizá todos los siglos, cuando realmente empecé a considerar esta idea. ¿ Es posible que Vilar coleccione dando?. ¿ Que se gane el aprecio que no suele concederse a un financiero y que coleccione montajes de opera ( sin llevárselos a casa)? — Philipp Blom - El coleccionista apasionado

El caso más sangrante se encuentra en el edificio Simeón (hoy Marcos Valcarcel) con hermosos portales en sus dos fachadas cubiertas las paredes por singulares azulejos, únicos en la ciudad, y totalmente tapados por cajas y trastos. De hermosos colores el motivo ornamental mas frecuente en los azulejos orensanos es de tipo geométrico y floral y es habitual un cierto desorden con un tipo de dibujo en las paredes y otro distinto en el suelo. Más de 300 fotografías forman esta colección, hechas con dificultad teniendo en cuenta la tendencia a cerrar los portales y la falta de luz en los edificios abandonados. Pero la finalidad de la misma no es otra que dejar constancia de que hubo un tiempo en que los portales orensanos lucieron hermosos mosaicos. Al ritmo de destrucción habitual, dentro de unos años solo quedara eso, una fotografía. De los vecinos depende que se salven.