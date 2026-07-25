Galería | As Caldas celebra su día con una multitud de fieles en la procesión de Santiago Apóstol

El día de Santiago Apóstol se celebró por todo lo alto en el barrio de A Ponte con la fiesta del patrón de la parroquia de As Caldas. Centenares de devotos se acercaron a las inmediaciones de la iglesia antes de las doce del mediodía, cuando inició la procesión en la que la multitud siguió al santo en un trayecto entre la avenida de As Caldas, la rúa Vicente Risco y la avenida de Santiago, rodeando el parque de A Ponte.

Con una meteorología favorable y a pesar de ser sábado, vecinos y fieles llegados de otras zonas se animaron a rendir homenaje a la figura del Apóstol. “Participan incluso máis os que veñen das aldeas que a xente do barrio en sí”, explicó Luis Pérez, sacerdote de la parroquia, que confesó que “quedeime sorprendido cando subimos as escaleiras na procesión e mirei para atrás, ao ver a cantidad de xente que había”.

La eucaristía de las doce del mediodía, a pesar de ser la principal y la más multitudinaria, no fue la única del día, sino que también hubo misas a las diez de la mañana y a las ocho de la tarde.

Además, en la celebración también se llevó a cabo la particular tradición de la ofrenda de uvas al santo, de forma previa a la temporada de la vendimia, augurando así una buena cosecha. Se trata de un rito popularizado por un fiel de la parroquia, que, pese a ya haber fallecido, sigue perdurando gracias su hijo, que en esta ocasión volvió a colgar un racimo en el bastón de la figura del Santiago Apóstol elevada en las andas.