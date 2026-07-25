Retrasos de hasta diez minutos para salir de A Ponte por las fiestas

Salir de A Ponte durante estos días de fiesta en el barrio se convierte en un verdadero reto digno de una escape room. El corte total de la rúa Basilio Álvarez -desde el jueves- impide que los vecinos llegados de la avenida de Santiago o la avenida de As Caldas puedan salir por este acceso habitual que conecta con el puente del Milenio y con la N-525, teniendo que dar un gran rodeo, que se alarga hasta diez minutos por el tráfico y que ni siquiera es posible en gran parte de los momentos.

Hoy además se cortará la avenida de Santiago -desde la plaza de la Marina- y desde las 18,00 horas la rúa Vicente Risco, quedando bloqueada cualquier posibilidad de maniobra, para quien tenga un coche en la parte alta de As Caldas (ya que ahora solo es sentido descendente) o en la propia avenida de Santiago (parte de A Ponte), además de los vecinos de calles colindantes.