Galería | El buen Dios está en los detalles de la Catedral de Ourense

San Mauro. Esta imagen de San Mauro, en la capilla del Santo Cristo, es una de las joyas de la escultura barroca española, según la historiadora Dolores Vila Jato, cuya tesina versó sobre el autor, Francisco de Moure.

El nuevo deán, José Ángel Feijóo Mirón, ejerce de guía en la Catedral para destacar una quincena de elementos que suelen pasar desapercibidos entre lugareños y turistas. Uno de cada tres visitantes en la ciudad recorren este recinto sagrado

Es difícil no dejarse intimidar por los dos metros del Santo Cristo cuando, muy cerca, un anciano monje se concentra en la lectura de su esmerada policromía. Es el San Mauro esculpido por Francisco de Moure, una maravilla del barroco español que suele pasar desapercibida para el visitante. Y es que la Catedral de Ourense presenta infinitos tesoros más allá del Pórtico del Paraíso, el Retablo Mayor o el propio Santo Cristo.

La idea de esta ruta la recogimos del nuevo deán, José Antonio Feijóo Mirón, que también es párroco de la iglesia de Santa Eufemia y responsable de Cáritas, cuando en alguna ocasión le escuchamos decir que muchos ourensanos solo conocen superficialmente su Catedral. El propio Feijóo Mirón inició así el itinerario: “Estamos en la capilla de San Juan Bautista, aquí los ourensanos entran muy poco, entran más los turistas”. Esto explica que fije su mirada en una quincena de elementos que, a su juicio, tienen una especial vinculación con un recinto iniciado entre los siglos XII y XIII al tiempo que suelen pasar desapercibidos para lugareños y turistas.

De hecho, el refrán que inspiró el titular de este itinerario, “El diablo está en los detalles”, significa lo contrario de lo que pretende este paseo. Se trata de un dicho común referido a esos elementos menos descollantes que nos trastornan la vida, desde la letra pequeña que pasamos por alto al firmar un contrato a una colilla mal apagada en el monte o en la cama… esas cousas do demo. Y entonces descubrimos que el origen primero de la frase nada tuvo que ver con el maligno cuando el célebre escritor francés Gustave Flaubert, autor de Madame Bovary, pronunció la expresión “el buen Dios está en el detalle”. Y esta sí resulta apropiada para una visita con el reciente deán de este recinto sagrado, quien tomó posesión de la presidencia del cabildo de la Catedral el 28 de febrero.

Feijóo Mirón también incluyó el Misal Auriense -primer libro impreso en Galicia-, los esmaltes de Limoges y el tesoro de San Rosendo, piezas del Museo Catedralicio que no figuran en este álbum.

La Catedral recibe a más del 30% de los visitantes anuales a la ciudad ourensana

Las visitas a la Catedral de San Martiño reflejan un incremento sostenido en el tiempo. Un ejemplo: entre 2023 y 2024 medraron un 17%. La estadística de 2024 es la última publicada, pero la Diócesis espera un freno en la de 2025 por los incendios. De hecho, las visitas bajaron en todos los templos de la provincia a causa de un agosto marcado por las llamas.

La Iglesia considera que el fuego constituye un serio problema más allá de sus efectos sociales, económicos y ambientales: también amenaza el patrimonio religioso. Así, el pasado agosto, la ola de incendios forestales destruyó las iglesias de Fervenza y San Clemente de Cesures, en el municipio de O Barco. Otro caso similar fue el fuego que arrasó la iglesia de Santa Ana, en Oímbra, tres años antes, el cual mereció la calificación de “atentado contra Dios” por parte del obispo de Ourense, Leonardo Lemos.

La Catedral constituye un gran polo de atracción: de los 144.472 visitantes que recibió la ciudad en 2024, un total de 46.490 pisaron el templo de San Martiño. Esto es, el 32%, casi uno de cada tres. El 88% es de procedencia estatal.

Los lugareños acceden gratis. Las visitas culturales oscilan entre los 3,50 y los 8 euros. El precio varía entre los 4 y los 14 euros en el caso de “Ourense desde el cielo”, una ruta “exclusiva a las cubiertas de la catedral en la que descubrirás sus anécdotas y leyendas, disfrutando de una vista privilegiada de 360 grados sobre Ourense”. La información figura en la web: https://catedralourense.com/