Así funcionan las campanas de la Catedral de Ourense: de las cuerdas al móvil

Existen lugares cotidianos que no por usuales dejan de ser descubrimientos. A 109 escalones de altura en la Torre de las Campanas de la Catedral de Ourense, cada media hora los caminantes pueden escuchar cómo el tiempo se traduce en sonidos. Mas no es una cuerda la encargada de provocar el tañer preciso de cada una de las 8 campanas ubicadas en esta torre que data del siglo XIII.

La tecnología también forma parte de las liturgias ofrecidas en el edificio consagrado a San Martiño de Tours

La tecnología también forma parte de las liturgias ofrecidas en el edificio consagrado a San Martiño de Tours. Mediante una aplicación de móvil, Juan Carlos Arrieta Ferre, luminario sacristán de la institución eclesiástica, controla el programa que hace sonar mediante un sistema eléctrico a estas ciudadanas de bronce. “Es una aplicación interna. Toca misa de coro, aviso de difunto, entierro, inicio de coro, procesión y romería, que son los más tocados en fiestas grandes como: San Martiño, el Corpus, Semana Santa o el día de Pascua”, comenta Arrieta Ferre mostrando la aplicación desarrollada por la empresa murciana con más de 100 años de experiencia: Tradición en Relojes y Campanas.

La quema de unos motores instalados en ese momento provocó la renovación de todo el sistema eléctrico de la catedral

Renovación

Aunque existía un sistema anterior que generaba el sonido de las campanas a través de un teclado, la quema de unos motores instalados en ese momento provocó la renovación de todo el sistema eléctrico de la catedral y, en el presente, desde un móvil cada sonido de: Martiño (113 kg), Bartolomé (182 kg), Nova (216 kg), Prima de diario (395 kg), Prima solemne (422 kg), Pote (477 kg), Segunda (814 kg) y Maior (1.155 kg), se ejecuta en dependencia de la fecha o conmemoración varias veces al día entre las 9 de la mañana y hasta las 20 horas. “Por la muerte del papa Francisco I, se tocaron cuatro veces la de difunto y cuando resultó elegido León XIV, se tocó romería”, apunta Juan Carlos mientras señala los percutores eléctricos en el borde de cada campana. Los beneficios de esta aplicación digital son múltiples, según explica el sacristán, como pueden ser la programación de campanadas o adaptar los toques a celebraciones especiales.

El luminario sacristán Juan Carlos Arrieta Ferre | Xesús Fariñas

Mientras Arrieta Ferre muestra la estructurada aplicación de móvil, llega una pareja de visitantes extranjeros al campanario y, como si puntualidad y coincidencia parecieran establecer un pacto para la ocasión, la campana encargada de anunciar la hora suena al compás de la historia de esta torre a 40 metros de distancia del suelo de la calle Juan de Austria, donde sus 8 vanos permiten apreciar la ciudad en diferentes perspectivas.

un sonido particular continuará escuchándose en estas campanas

Modernidad y tradición

Aunque los badajos permanezcan inmóviles en este edificio románico “sumergido en un baño de tejas”, como el verso de la canción “Esto no es una elegía” de Silvio Rodríguez, o hace tiempo un campanero no ascienda los 109 escalones de la torre para interpretar con solemnidad misas, duelos o romerías, un sonido particular continuará escuchándose en estas campanas que seguirán tañendo entre compases de modernidad y tradición.