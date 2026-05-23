Las lluvias intensas y una destacada tormenta eléctrica dejan huella en Ourense

Ourense vivió entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado varias horas de fuerte inestabilidad meteorológica, primero con una tormenta acompañada de intensas precipitaciones y después con otro destacado episodio eléctrico que iluminó el cielo de la ciudad hasta bien entrada la noche.

La lluvia descargó con fuerza en distintos momentos sobre la capital y parte de la provincia, coincidiendo además con la celebración de eventos al aire libre como el Ouren Sound Fest, donde muchos asistentes acabaron refugiándose como pudieron ante la falta de espacios cubiertos suficientes. Pese a ello, la actividad pudo continuar y el temporal no obligó a suspender la jornada.

Asistentes del Ouren Sound Fest ante la lluvia. | José Paz

Tras el episodio de lluvia más intensa, la situación evolucionó hacia una tormenta más seca, aunque con una intensa actividad de rayos y relámpagos. Entre aproximadamente las ocho de la tarde y la una de la madrugada fueron constantes los destellos visibles sobre el cielo ourensano, acompañados en distintos momentos por truenos y rachas de viento. Las precipitaciones continuaron además durante las primeras horas de este sábado, dejando un amanecer todavía marcado por la nubosidad y la inestabilidad en buena parte de la provincia.

El cielo ourensano, iluminado por los constantes los destellos visibles. | La Región

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó durante la jornada el aviso amarillo por tormentas en el sur y el interior de Galicia, incluido el área del Miño de Ourense, ante la previsión de chubascos localmente fuertes, tormenta eléctrica y posibilidad de granizo puntual. Este nivel de aviso, aunque es el más bajo de la escala, advierte de fenómenos meteorológicos que pueden provocar incidencias y complicaciones en actividades al aire libre o desplazamientos.

Las previsiones apuntan además a que la situación podría repetirse durante la noche del sábado, con riesgo de nuevas tormentas en distintos puntos de la provincia y un ambiente todavía muy inestable antes de una posible mejoría de cara al inicio de la próxima semana.