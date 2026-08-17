Galería | El calor aprieta en Ourense: hasta 40 grados en la cuenca del Miño

El calor aprieta en Ourense: hasta 40 grados en la cuenca del Miño

Ourense y la cuenca del Miño concentró este lunes 17 de agosto el episodio de calor, con aviso naranja por máximas de 40 grados y alivio previsto desde el martes.

La situación de calor intenso continuará durante el comienzo de semana en Ourense, con avisos por altas temperaturas en distintos puntos de la provincia. La cuenca del Miño afrontará las condiciones más adversas, con máximas que podrían alcanzar los 40 grados.

La ciudad de Ourense ya registró el pasado domingo 39,8 grados, la máxima de Galicia, mientras Leiro y Arnoia también se situaron entre las localidades más calurosas. Las previsiones apuntan a que el episodio comenzará a remitir el martes 18.