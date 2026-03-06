Galería | El Colegio Santo Ángel celebra su centenario dedicado a la formación de los ourensanos

El Colegio Santo Ángel, en el barrio de O Couto, celebró una misa por el centenario de su fundación. El acto estuvo presidido por el obispo de Ourense Leonardo Lemos y se llevó a cabo la parroquia de Fátima

La parroquia de Fátima en el barrio de O Couto acogió la ceremonia religiosa por los cien años desde la fundación del Colegio Santo Ángel. Durante la celebración del centenario, el obispo de Ourense Leonardo Lemos ofició la misa y puso en valor la labor desarrollada por el centro educativo en la formación de varias generaciones de ourensanos.

La iglesia estaba llena de alumnos vestidos con su uniforme dominado por el azul y también antiguos alumnos que no quisieron perderse este acto.