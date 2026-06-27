Galería | Decenas de jugadores celebran el fin de la Liga de Mus de Ourense, en fotos

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GALA DE CLAUSURA

La Liga de Mus se despidió con una multitudinaria gala en la que no faltaron la cena, los reconocimientos a los mejores clasificados y diversos sorteos

Los Salones Cabú, en Coles (Ourense), acogieron el viernes a la tarde la gala de clausura de la Liga de Mus de Ourense, una cita que reunió a decenas de participantes para celebrar el final de la competición.

La velada, que incluyó una cena, se desarrolló en un ambiente festivo y sirvió como broche final a la liga. Durante el acto se hizo entrega de los premios a los mejores clasificados y se celebró el sorteo de varios obsequios entre los asistentes.

Entre los premios sorteados figuró una estancia termal en Caldaria, ofrecida por cortesía de La Región.

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