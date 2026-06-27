Galería | Decenas de jugadores celebran el fin de la Liga de Mus de Ourense, en fotos
GALA DE CLAUSURA
La Liga de Mus se despidió con una multitudinaria gala en la que no faltaron la cena, los reconocimientos a los mejores clasificados y diversos sorteos
Los Salones Cabú, en Coles (Ourense), acogieron el viernes a la tarde la gala de clausura de la Liga de Mus de Ourense, una cita que reunió a decenas de participantes para celebrar el final de la competición.
La velada, que incluyó una cena, se desarrolló en un ambiente festivo y sirvió como broche final a la liga. Durante el acto se hizo entrega de los premios a los mejores clasificados y se celebró el sorteo de varios obsequios entre los asistentes.
Entre los premios sorteados figuró una estancia termal en Caldaria, ofrecida por cortesía de La Región.
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