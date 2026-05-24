Historia en 4 tiempos | Campeonato gallego de mus en Cabeza de Manzaneda

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

Campeonato gallego de mus en Cabeza de Manzaneda

Campeonato gallego de mus en Cabeza de Manzaneda

Campeonato gallego de Mus en Manzaneda.

En los salones del edificio “Fontefría”, en la Estación de Manzaneda, se han celebrado las rondas finales del Campeonato de Galicia de mus, con jugadores de Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo, Villagarcía y Ferrol.

Mucha animación en las partidas, y entrega de premios a los vencedores después del almuerzo servido en los salones del autoservicio de restaurante, repartiéndose premios y diplomas a los participantes de esta fase final, y a los campeones unos hermosos potes de plata.

La clasificación del campeonato quedó así:

1.- Porven-Echevarría, de la Peña Cátedra de La Coruña.

2.- De la Calle-Eiroás, de la Peña Cátedra de La Coruña.

3.- Russ-Anguiano, de la Peña mixta de Ponte-Orense.

4.- Demetrio-Rogelio, de la Peña Gaiteira de La Coruña

5.- Orol-Herver, de la Peña Anda de Lugo.

6.- Crespo-Besteiro, de la Peña Anda de Lugo.

7.- Agustín-Fernández, de la Peña Anda de Lugo.

8.- Aurelio-Antonio, de la Peña Costa Brava de Orense.

9.- De los Reyes-Aguilar, de El Ferrol.

10.- Touriño-Martín, de la Peña Casino de Pontevedra.

(1976)

Inauguración de los nuevos Talleres Hermanos Lorenzo en Verín

Llegada de las autoridades a las instalaciones.

Ha tenido lugar en Verín la inauguración de los nuevos locales de Talleres Hermanos Lorenzo, concesionarios de Agencia Citroën.

Al acto asistieron el gerente de Marcial Cendón y Cía, SL, señor Cendón; el delegado regional de Citroën, señor Parrilla, y por la parte comercial de Orense, el señor Álvarez.

Asimismo estuvo presente la alcaldesa de la villa, doña María del Carmen Lovelle Alén, y numerosas autoridades locales.

Bendijo las instalaciones don Jorge Sulleiro, y tras unas breves palabras de éste, fue franqueada la barrera, penetrando en el recinto las autoridades y numerosos invitados asistentes al acto, que fueron obsequiados con un vino español. Durante el ágape pronunció unas palabras el delegado regional de Citroën, quien resaltó la importancia de la obra inaugurada y el hecho de que a partir de este momento todos los usuarios de la marca, que cada día aumentan en numero, dispongan de un esmerado servicio técnico.

(1976)

Los coches abandonados

Omnibus abandonado en la calle de Tras Hospital.

¿Y dicen que no hace falta la grúa? Vean si no. en la calle de Tras Hospital, parte superior, casi en el cruce con Rúa Nueva, este ómnibus lleva allí meses, abandonado, sobre la calzada.

Dejar así una carrocería en plena vía pública no es muy correcto que digamos. Bien podría dirigirse a un almacén de chatarra, a unos de esos cementerios de automóviles que comienzan a surgir en las afueras de la ciudad, como el próximo a Calvos.

Pero, así, en una calle transitada.

¿No parece oportuno que se ordene una limpieza de estos viejos vehículos abandonados en las calles orensanas?

(1976)

24 de mayo de 1926 - 628 coches matriculados en Orense

Regresó a Orense procedente de Madrid el alcalde de la ciudad, don Matías Bobillo.

-Una mujer de 30 y tres niños son mordidos por un perro hidrófobo en el pueblo de Souto de Noña (Nogueira de Ramuín), por lo que fueron trasladados a Orense para ser sometidos al tratamiento antirrábico en la Sección de Vacunación del Instituto provincial de Higiene, donde actualmente reciben tratamiento un total de 14 personas.

-La antigua Casa Palacio de los señores de Pedrosa, en la calle Rúa Nueva de Santiago de Compostela, es transformado en un moderno hotel, el Hotel España, dotado con 38 habitaciones y los últimos adelantos tras una reforma dirigida por el ilustre arquitecto señor López de Rego.

-Se actualiza la estadística de automóviles que circulan actualmente en España, con Barcelona como la provincia con más matriculados con un total de 19.579; seguida de Madrid (18.120), Sevilla (6.175) y Vizcaya (4.579). Orense es la cuarta provincia gallega en este ranking, con un total de 628 automóviles matriculados, muy lejos de la primera, Pontevedra, que cuenta con 2.059.

24 de mayo de 1951 - Comienzan las Fiestas del Corpus en Orense

Nacieron en Orense: Eugenia Pérez Prado, Teresa Rey Calviño y Antonio Iglesias Gutiérrez.

-Las fiestas de Corpus dan comienzo en Orense con una vistosa Cabalgata anunciadora que recorrió las calles de la ciudad causando verdadero asombro entre los orensanos, con jinetes, banda de cornetas y tambores, sección de gaitas del Regimiento, palafraneros, pajes, dos bandas de música, la banda municipal y la comparsa de Gigantes y Cabezudos.

-El Orfeón Pamplonés llega a Orense para convertirse en animador de las Fiestas de Corpus.

-En Orense contrajeron matrimonio la señorita Teresa Ulloa Goyanes y el joven don Eduardo Fernández López, ambos de la buena sociedad orensana. Fueron padrinos el Ilmo. señor don Jaime Fernández López, delegado de Hacienda y tío del contrayente, y la madre de la novia, doña Delia Goyanes Sotelo.

-El equipo de la centuria Castor Pérez Vega de El Barco se proclama campeón provincial de baloncesto al vencer en la final a la Legión Gallega de Orense por un claro 34-5.

24 de mayo de 1976 - Carriega, nuevo técnico del Sevilla

24 de mayo de 1976.

Nacieron en Orense: Jorge Eiro Bassaldo, Juan Casanova López, Óscar de la Torre Outeiriño, José Curros Fernández, Eva Rodríguez Olmos, Rubén Borrajo Vázquez y Gonzalo Hernández González.

-David Ferrer Garrido y Salomé Piñeiro Castiñeiras juran sus cargos como nuevos consejeros provinciales del Movimiento en Orense, en virtud de sus respectivos cargos: procurador en Cortes y delegada de la Sección Femenina, respectivamente.

-(1) Se inauguran en Verín los nuevos locales de Talleres Hermanos Lorenzo, concesionarios de Agencia Citroën.

-(2) La Estación de Montaña de Cabeza de Manzaneda acogió la primera edición de los Campeonatos Gallegos de Mus, con título para los coruñeses Porven y Echevarría, y Russ y Anguiano como los mejores orensanos en tercera posición de entre 16 parejas participantes.

-(3) Otro vehículo abandonado en Orense, y de nuevo en una calle muy transitada.

-El orensano Luis Cid Carriega ficha como nuevo técnico del Sevilla, después de cuatro temporadas al frente del Zaragoza.

24 de mayo de 2001 - El Valencia pierde otra final europea

24 de mayo de 2001.

Un total de 18 alcaldes de la provincia de Ourense podrían estar “bordeando” la ilegalidad al compatibilizar sus pensiones de jubilados con percepciones de las arcas municipales, cuando la Ley solo autoriza dietas o indemnizaciones, según un informe de los servicios jurídicos de la Diputación provincial. La mayoría de alcaldes implicados alegan que ignoraban dicha incompatibilidad, una situación que la Diputación achaca a los secretarios municipales por no advertirla al elaborar los presupuestos.

-El Bayern de Munich gana la Liga de Campeones al imponerse en la final disputada en el estadio milanés de San Siro al Valencia, que pierde así su segunda final consecutiva en la máxima competición europea después de caer el pasado año ante el Real Madrid. El partido y la prórroga finalizaron con empate (1-1) con goles de penalti para ambos equipos marcados por Mendieta y Effenberg, e incluso hubo un tercer penalti que el portero Cañizares le paró a Scholl,; en la tanda y ya en el sexto lanzamiento el portero alemán Kahn paró el lanzamiento de Pellegrino, dando el título al Bayern dos años después de su traumática derrota ante el Manchester United en la final del Camp Nou.