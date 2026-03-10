Los vecinos de O Couto viven entre escombros en la Avenida Portugal.
Los vecinos de O Couto viven entre escombros en la Avenida Portugal. | Óscar Pinal

Galería | Así se encuentra la Avenida de Portugal tras la paralización de las obras

IMPAGOS DEL CONCELLO

Lo que se anunció en mayo de 2025 como una transformación histórica para el barrio de O Couto ha acabado por convertirse en un nuevo símbolo de la parálisis administrativa en Ourense. Las obras de la Avenida de Portugal están paralizadas.

Las obras de humanización de la Avenida de Portugal han quedado oficialmente suspendidas este lunes, 9 de marzo, debido a la asfixia económica provocada por el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome.

La empresa adjudicataria, Opain, ha comunicado la paralización total ante la imposibilidad de mantener la viabilidad financiera del proyecto por los impagos de la administración local. De esta forma, suspende los trabajos de las obras de la Avenida de Portugal tras acumular tres meses de facturas sin cobrar. El proyecto, que el alcalde prometió finalizar antes de que acabara el pasado año, queda ahora en el aire y con la calle empantanada.

Opain no retomará la actividad hasta que se regularice íntegramente la deuda.

El proyecto, con un presupuesto de licitación de casi 6 millones de euros, pretende renovar 1,2 kilómetros de vía. Sin embargo, la falta de liquidez municipal deja ahora el barrio con una de sus arterias principales vallada y a medio terminar.

La empresa lamenta las molestias, pero subraya que la falta de respuesta económica por parte del equipo de gobierno hace "técnicamente imposible" continuar con una obra que ya debería estar en su fase de remate.

Galería | Así se encuentra la Avenida de Portugal tras la paralización de las obras por impagos del Concello de Ourense
1/19 Vivir entre obras se vuelve el pan de cada día. | Óscar Pinal
Galería | Así se encuentra la Avenida de Portugal tras la paralización de las obras por impagos del Concello de Ourense
2/19 La vallas de las obras invaden la Avenida de Portugal | Óscar Pinal
Galería | Así se encuentra la Avenida de Portugal tras la paralización de las obras por impagos del Concello de Ourense
3/19 Los negocios se ven afectados por estas obras. | Óscar Pinal
Galería | Así se encuentra la Avenida de Portugal tras la paralización de las obras por impagos del Concello de Ourense
4/19 La carretera está intransitable en varios puntos de la calle. | Óscar Pinal
Galería | Así se encuentra la Avenida de Portugal tras la paralización de las obras por impagos del Concello de Ourense
5/19 La paralización deja zonas a medio hacer. | Óscar Pinal
Galería | Así se encuentra la Avenida de Portugal tras la paralización de las obras por impagos del Concello de Ourense
6/19 Los vecinos están ya acostumbrados a este caos. | Óscar Pinal
Galería | Así se encuentra la Avenida de Portugal tras la paralización de las obras por impagos del Concello de Ourense
7/19 El estado de las aceras afectan gravemente a las personas con problemas de movilidad. | Óscar Pinal
Galería | Así se encuentra la Avenida de Portugal tras la paralización de las obras por impagos del Concello de Ourense
8/19 Pasear por estas calles es todo un reto para los vecinos. | Óscar Pinal
Galería | Así se encuentra la Avenida de Portugal tras la paralización de las obras por impagos del Concello de Ourense
9/19 El estado de la Avenida dificulta el trabajo de muchas personas. | Óscar Pinal
Galería | Así se encuentra la Avenida de Portugal tras la paralización de las obras por impagos del Concello de Ourense
10/19 Diferentes elementos de las obras. | Óscar Pinal
Galería | Así se encuentra la Avenida de Portugal tras la paralización de las obras por impagos del Concello de Ourense
11/19 Así se encuentra la Avenida de Portugal tras la paralización de las obras. | Óscar Pinal
Galería | Así se encuentra la Avenida de Portugal tras la paralización de las obras por impagos del Concello de Ourense
12/19 Los escombros son el complemento más habitual de esta calle. | Óscar Pinal
Galería | Así se encuentra la Avenida de Portugal tras la paralización de las obras por impagos del Concello de Ourense
13/19 Una actividad tan habitual como pasear por tu barrio es un desafío para los vecinos. | Óscar Pinal
Las obras obstaculizan el acceso a diferentes establecimientos de la zona.
14/19 Las obras obstaculizan el acceso a diferentes establecimientos de la zona. | Óscar Pinal
Galería | Así se encuentra la Avenida de Portugal tras la paralización de las obras por impagos del Concello de Ourense
15/19 Las entradas de los portales son una pasarela poco segura. | Óscar Pinal
Galería | Así se encuentra la Avenida de Portugal tras la paralización de las obras por impagos del Concello de Ourense
16/19 Los trabajadores recogiendo sus cosas ante el anuncio. | Óscar Pinal
Galería | Así se encuentra la Avenida de Portugal tras la paralización de las obras por impagos del Concello de Ourense
17/19 Los vehículos se enfrentan a una odisea para aparcar. | Óscar Pinal
Galería | Así se encuentra la Avenida de Portugal tras la paralización de las obras por impagos del Concello de Ourense
18/19 Vista general del estado de la Avenida Portugal. | Óscar Pinal
Galería | Así se encuentra la Avenida de Portugal tras la paralización de las obras por impagos del Concello de Ourense
19/19 El estado de la acera convierte a la carretera en un camino más para los peatones. | Óscar Pinal

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats