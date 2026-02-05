BORRASCA LEONARDO
El Miño multiplica su caudal
La borrasca Leonardo sigue dejando incidencias en Ourense
La borrasca Leonardo sigue dejando incidencias en Ourense

Galería | Inundaciones, árboles arrancados y socavones en la carretera, entre las incidencias por la borrasca Leonardo en Ourense

LLUVIAS ABUNDANTES

El paso de la borrasca Leonardo por Ourense este jueves

Publicado: 05 feb 2026 - 19:56 Actualizado: 05 feb 2026 - 20:12

La borrasca Leonardo sigue haciendo mella en la ciudad de Ourense. Este jueves, las fuertes lluvias han dejado un total de 55 incidencias en la provincia (el segundo mayor dato gallego), con 9 de ellas en la capital (máximo de toda Galicia)

Además, la altura del río Miño superó ampliamente los siete metros de altura por primera vez desde el comienzo del temporal, superando el umbral naranja.

En imágenes, el paso del temporal por la ciudad.

Un desprendimiento de los varios al borde de la N-525. Este, a la altura del desvío de la A-52 (entrada sur)
1/6 Un desprendimiento de los varios al borde de la N-525. Este, a la altura del desvío de la A-52 (entrada sur) | La Región
Un árbol caído en la Avenida de La Habana, a la altura del cruce con Cardenal Quevedo
2/6 Un árbol caído en la Avenida de La Habana, a la altura del cruce con Cardenal Quevedo | José Paz
El paseo de las Ninfas, a la altura de la Playa de La Antena, en Ourense. El río Miño deja todo anegado a su paso.
3/6 El paseo de las Ninfas, a la altura de la Playa de La Antena, en Ourense. El río Miño deja todo anegado a su paso. | La Región
La fuga de agua
4/6 Una gran fuga de agua sobre la calle Río Arnoia, en la calle Quintián | La Región
Así quedó el lugar tras el reventón
5/6 Así quedó el lugar tras el reventón | La Región
Las lluvias provocaron un agujero en la carretera frente a la Diputación de Ourense
6/6 Las lluvias provocaron un agujero en la carretera frente a la Diputación de Ourense | La Región

