Galería | Inundaciones, árboles arrancados y socavones en la carretera, entre las incidencias por la borrasca Leonardo en Ourense

RÁPIDA ACTUACIÓN DE UNA PROFESORA
La alerta de una niña destapó un caso de agresión sexual
LLUVIAS ABUNDANTES
La borrasca Leonardo sigue haciendo mella en la ciudad de Ourense. Este jueves, las fuertes lluvias han dejado un total de 55 incidencias en la provincia (el segundo mayor dato gallego), con 9 de ellas en la capital (máximo de toda Galicia)
Además, la altura del río Miño superó ampliamente los siete metros de altura por primera vez desde el comienzo del temporal, superando el umbral naranja.
En imágenes, el paso del temporal por la ciudad.
REPARACIÓN DEL PAVIMENTO
Un tramo de la calle Ramón Puga estará cortado desde este jueves hasta que se completen las obras
RELEVO DE César González-Bueno
El Banco Sabadell nombra a Marc Armengol nuevo consejero delegado
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un herido en un choque entre dos coches en San Cristovo da Cea