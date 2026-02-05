Galería | Inundaciones, árboles arrancados y socavones en la carretera, entre las incidencias por la borrasca Leonardo en Ourense

El paso de la borrasca Leonardo por Ourense este jueves

La borrasca Leonardo sigue haciendo mella en la ciudad de Ourense. Este jueves, las fuertes lluvias han dejado un total de 55 incidencias en la provincia (el segundo mayor dato gallego), con 9 de ellas en la capital (máximo de toda Galicia)

Además, la altura del río Miño superó ampliamente los siete metros de altura por primera vez desde el comienzo del temporal, superando el umbral naranja.

En imágenes, el paso del temporal por la ciudad.