Galería | Las Madamitas y el buen tiempo conquistan San Lázaro
PÓLVORA Y ROSQUILLAS
Como manda la tradición, Ourense vio como Las Madamitas ardieron, giraron y con su sonido característico ahuyentaron espíritus y dieron la bienvenida a la primavera. Los ourensanos acudieron a los alrededores del Parque de San Lázaro para vivir unas de las tradiciones de la ciudad, todo acompañado por el buen tiempo
Las Madamitas ya ardieron en Ourense. En un domingo dominado por el buen tiempo, una de las tradiciones más originales de Ourense tuvo lugar. Poco después de las 13:00 horas, frente a la Subdelegación del Gobierno, estas figuras de alambre y cartón rellenas de pólvora prendieron en fuego un año más.
Los giros y las chispas llenaron de júbilo los alrededores del Parque de San Lázaro. Los presentes pudieron disfrutar, un año más, de una fiesta popular cuyo origen se remonta al siglo XII. Su característico sonido al arder anunció la cercanía de la Semana Santa y ahuyentó los malos espíritus.
Algunos aprovecharon también para darse una vuelta por los puestos de alrededor y comprar las rosquillas de San Lázaro para disfrutarlas como manda la tradición.
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Antes de la quema de Las Madamitas hubo quien aprovechó para comprar rosquillas de San Lázaro.
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Miguel Ángel
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El queso y rosquillas de San Lázaro pudieron comprarse antes o después de Las Madamitas.
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Miguel Ángel
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Difícil decisión elegir que rosquillas de San Lázaro comprar.
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Miguel Ángel
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Las Madamitas en la escalinata de la Subdelegación antes de arder en fuego.
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Miguel Ángel
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El colorido fue protagonista de Las Madamitas este año.
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Preparadas Las Madamitas para dar la bienvenida a la primavera.
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Los ourensanos esperan pacientemente el inicio de Las Madamitas.
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Un saludo para la cámara de alguno de los presentes en los alrededores del Parque San Lázaro para presenciar Las Madamitas.
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La Policía Local coloca vallas para asegurarse que los asistentes están lejos de la zona donde arderán Las Madamitas.
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Emoción y alegría en el rostro de los jóvenes ourensanos ante una de las tradiciones más originales de Ourense.
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El Parque de San Lázaro también se llenó para disfrutar de Las Madamitas.
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Gran afluencia de ourensanos para Las Madamitas que ardieron ante el buen tiempo.
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Pocos minutos antes hubo quien buscó la sombra para disfrutar de Las Madamitas.
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Familias completas en San Lázaro para ver arder Las Madamitas.
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Bajo la sombra de los árboles del Parque de San Lázaro para vivir Las Madamitas.
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Había quien pudo capturar con su cámara el evento.
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Comienzan a arder las Madamitas y el humo aparece.
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El confetí vuela tras la explosión al ritmo del sonido de La Madamita.
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La Madamita en plena explosión frente a la Subdelegación.
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Los petardos comienzan a girar y el fuego a quemar Las Madamitas.
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El humo de colores llenó Ourense con Las Madamitas.
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Los ourensanos disfrutan de Las Madamitas, un año más.
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Los niños se protegen los oídos ante las explosiones y otros toman una foto para el recuerdo.
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Miguel Ángel
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El confetí llega hasta el Parque de San Lázaro tras la explosión de color de Las Madamitas.
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Miguel Ángel
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Las tiras de confetí sobre el asfalto tras la quema de Las Madamitas.
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Miguel Ángel