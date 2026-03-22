Galería | Las Madamitas y el buen tiempo conquistan San Lázaro

Como manda la tradición, Ourense vio como Las Madamitas ardieron, giraron y con su sonido característico ahuyentaron espíritus y dieron la bienvenida a la primavera. Los ourensanos acudieron a los alrededores del Parque de San Lázaro para vivir unas de las tradiciones de la ciudad, todo acompañado por el buen tiempo

Las Madamitas ya ardieron en Ourense. En un domingo dominado por el buen tiempo, una de las tradiciones más originales de Ourense tuvo lugar. Poco después de las 13:00 horas, frente a la Subdelegación del Gobierno, estas figuras de alambre y cartón rellenas de pólvora prendieron en fuego un año más.

Los giros y las chispas llenaron de júbilo los alrededores del Parque de San Lázaro. Los presentes pudieron disfrutar, un año más, de una fiesta popular cuyo origen se remonta al siglo XII. Su característico sonido al arder anunció la cercanía de la Semana Santa y ahuyentó los malos espíritus.

Algunos aprovecharon también para darse una vuelta por los puestos de alrededor y comprar las rosquillas de San Lázaro para disfrutarlas como manda la tradición.