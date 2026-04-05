Facturas y cartas que cuentan la historia de la ciudad de Ourense.
Facturas y cartas que cuentan la historia de la ciudad de Ourense. | La Región

Galería | Otra manera de hacer historia

UNA VIDA DE COLECCIÓN (XXIV)

Facturas y cartas de empresas ourensanas del siglo XX dirigidas a sus clientes o proveedores que cuentan la historia de la ciudad

Esta colección de hoy es el ejemplo clarísimo de que coleccionar no es solo acumular objetos. En este caso se trata de facturas y cartas de empresas ourensanas del siglo XX dirigidas a sus clientes o proveedores en las que figura el anagrama de la misma y en algunos casos aporta datos sobre su actividad, especificando qué vendían y dónde. Es una manera como otra cualquiera de contar la historia del comercio y la industria de la ciudad. Está formada por unos cincuenta ejemplares y solo una empresa-Aragonés- permanece abierta. El coleccionista, presente en esta sección con otra colección, las consiguió por donación de amigos y conocidos.

“Felicidad del coleccionista, felicidad del solitario. ¿No es esa la dicha que campea sobre nuestros recuerdos: que en ellos estamos solos con cosas que se disponen calladamente a nuestro alrededor y que incluso las personas que aparecen tienen algo de este silencio cómplice y fiel de las cosas? El coleccionista calma su destino. Lo cual significa: desaparece en el mundo del recuerdo” — Walter Benjamin - “El libro de los pasajes”

Aunque en este caso no se trata de una colección, en el Archivo Provincial se conservan numerosas cartas y facturas de empresas ourensanas del XIX que forman parte del importante archivo de los Almacenes Simeón, el mismo que legó a la ciudad el estupendo edificio llamado hoy Marcos Valcarcel. Entre ellas están las facturas de los ocho periódicos locales a los que estaba suscrita la empresa en los últimos años del siglo XIX Los diseñadores gráficos tienen en esta colección un buen escaparate de una de las vertientes de su profesión con diseños y tipos de letra variados.

Los Gurriarán de Valdeorras cosecheros y exportadores ganadores de numerosas medallas.
1/15 Los Gurriarán de Valdeorras cosecheros y exportadores ganadores de numerosas medallas. | La Región
Los Aguirre trabajaban con los grandes Bancos de la época.
2/15 Los Aguirre trabajaban con los grandes Bancos de la época. | La Región
En 1896 había estas exquisiteces en Xinzo.
3/15 En 1896 había estas exquisiteces en Xinzo. | La Región
Antonio Aragonés llega a Ourense en 1890 para trabajar en la eléctrica de Conde Balbís. En 1900 se instala en el Progreso y allí sigue.
4/15 Antonio Aragonés llega a Ourense en 1890 para trabajar en la eléctrica de Conde Balbís. En 1900 se instala en el Progreso y allí sigue. | La Región
El señor Vidal abre su Farmacia en 1920 en el edificio del Liceo. Farmacéutico y químico, inventó el preparado X-2 que curaba la sífilis. La farmacia la venderá a Barja.
5/15 El señor Vidal abre su Farmacia en 1920 en el edificio del Liceo. Farmacéutico y químico, inventó el preparado X-2 que curaba la sífilis. La farmacia la venderá a Barja. | La Región
Julio Domínguez abre su fábrica de chocolate en Poulo (Gomesende), en los años veinte. Alfonso XII le da un premio y se traslada a la calle del Progreso de la ciudad. Allí sigue el edificio cerrado desde los años ochenta.
6/15 Julio Domínguez abre su fábrica de chocolate en Poulo (Gomesende), en los años veinte. Alfonso XII le da un premio y se traslada a la calle del Progreso de la ciudad. Allí sigue el edificio cerrado desde los años ochenta. | La Región
El Hotel Parque muestra su edificio del Parque de San Lázaro. Sigue en pie como vivienda familiar.
7/15 El Hotel Parque muestra su edificio del Parque de San Lázaro. Sigue en pie como vivienda familiar. | La Región
La viuda de Riol se queja a su proveedor catalán de la última subida de precios.
8/15 La viuda de Riol se queja a su proveedor catalán de la última subida de precios. | La Región
Las ventas de la Ferretería Areán llegaban hasta Puebla de Brollón.
9/15 Las ventas de la Ferretería Areán llegaban hasta Puebla de Brollón. | La Región
Huevos, jamones, loza y cristal, de todo vendía el señor Tabarés.
10/15 Huevos, jamones, loza y cristal, de todo vendía el señor Tabarés. | La Región
Los García fueron una familia de comerciantes con tres establecimientos de ropa masculina en la ciudad. “Hisigar” es hoy el Café Real.
11/15 Los García fueron una familia de comerciantes con tres establecimientos de ropa masculina en la ciudad. “Hisigar” es hoy el Café Real. | La Región
Abre en 1871 como pensión, después se convierte en gran hotel con restaurante para bodas y café de tertulias. Se derriba el edificio en 1960. Aún lo estamos llorando.
12/15 Abre en 1871 como pensión, después se convierte en gran hotel con restaurante para bodas y café de tertulias. Se derriba el edificio en 1960. Aún lo estamos llorando. | La Región
Las hijas de don Eulogio ofrecían su especialidad en la calle de la Paz en 1948.
13/15 Las hijas de don Eulogio ofrecían su especialidad en la calle de la Paz en 1948. | La Región
La Eléctrica la funda en Ourense en 1905, el señor Conde Balbís. En 1919 la vende al Banco de Vizcaya y en 1930 pasa a ser propiedad de “Sociedad General Gallega de Electricidad”.
14/15 La Eléctrica la funda en Ourense en 1905, el señor Conde Balbís. En 1919 la vende al Banco de Vizcaya y en 1930 pasa a ser propiedad de “Sociedad General Gallega de Electricidad”. | La Región
Hoja para el historial del alumno de la Academia Mouriño de los años veinte.
15/15 Hoja para el historial del alumno de la Academia Mouriño de los años veinte. | La Región

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