Galería | Otra manera de hacer historia

Esta colección de hoy es el ejemplo clarísimo de que coleccionar no es solo acumular objetos. En este caso se trata de facturas y cartas de empresas ourensanas del siglo XX dirigidas a sus clientes o proveedores en las que figura el anagrama de la misma y en algunos casos aporta datos sobre su actividad, especificando qué vendían y dónde. Es una manera como otra cualquiera de contar la historia del comercio y la industria de la ciudad. Está formada por unos cincuenta ejemplares y solo una empresa-Aragonés- permanece abierta. El coleccionista, presente en esta sección con otra colección, las consiguió por donación de amigos y conocidos.

“Felicidad del coleccionista, felicidad del solitario. ¿No es esa la dicha que campea sobre nuestros recuerdos: que en ellos estamos solos con cosas que se disponen calladamente a nuestro alrededor y que incluso las personas que aparecen tienen algo de este silencio cómplice y fiel de las cosas? El coleccionista calma su destino. Lo cual significa: desaparece en el mundo del recuerdo” — Walter Benjamin - “El libro de los pasajes”

Aunque en este caso no se trata de una colección, en el Archivo Provincial se conservan numerosas cartas y facturas de empresas ourensanas del XIX que forman parte del importante archivo de los Almacenes Simeón, el mismo que legó a la ciudad el estupendo edificio llamado hoy Marcos Valcarcel. Entre ellas están las facturas de los ocho periódicos locales a los que estaba suscrita la empresa en los últimos años del siglo XIX Los diseñadores gráficos tienen en esta colección un buen escaparate de una de las vertientes de su profesión con diseños y tipos de letra variados.