Galería | Las mil y una maneras de escuchar música

Ernesto es un manitas que construyó una maqueta en la que reprodujo el abandonado Cine Principal de Leiro en el que le gustaría que algún día se recuperara.

La colección de Ernesto cuenta con más de 100 reproductores de música , entre ellos; una pianola de cien años, una colección de “rollos” de pianola catalogados por piezas y autor, muchas cajitas para guardar las agujas que sacaban la música de los gramófonos y un montón de gramófonos de distintas formas

Esta es una colección que tiene mucho que ver con la historia personal del coleccionista. Ernesto Romero es ese señor que mantiene en funcionamiento un cine con horario diario en Leiro, del que disfruta la comarca del Ribeiro.

Ernesto es un manitas que construyó una maqueta en la que reprodujo el abandonado Cine Principal de Leiro

En el mundo del coleccionismo Ernesto es, sin duda, un privilegiado. Vive encima de una sala de cine particular en la planta baja y dispone de un amplio lugar en el que disfrutar de su magnifica colección de más de 100 reproductores de música, entre ellos; una pianola de cien años, una colección de “rollos” de pianola catalogados por piezas y autor, muchas cajitas para guardar las agujas que sacaban la música de los gramófonos y un montón de gramófonos de distintas formas, todos ellos en perfecto funcionamiento en los que es posible escuchar la música de los 5000 discos propios de gramófono que forman parte de la colección. Ernesto es un manitas que construyó una maqueta en la que reprodujo el abandonado Cine Principal de Leiro en el que le gustaría que algún día se recuperara para exhibir su colección convirtiéndolo en un magnifico museo que cuente los esfuerzos históricos del ser humano por disfrutar de la música.