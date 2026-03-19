Galería | Los ourensanos salen a la calle y llenan las terrazas por el Día del Padre
DÍA FESTIVO
El buen tiempo anima a vecinos y visitantes a pasear y disfrutar de las terrazas en la ciudad de Ourense
Las calles de Ourense se llenaron de vida este jueves con motivo del Día del Padre. Vecinos y visitantes aprovecharon la jornada soleada para salir a pasear, compartir tiempo en familia y recorrer los principales puntos de la ciudad.
El buen tiempo ha sido el mejor aliado para disfrutar de las terrazasde bares y cafeterías, que se llenaron de clientes deseosos de aprovechar la mañana y la tarde al aire libre. Muchos comercios también notaron un aumento en la afluencia, ya que familias aprovecharon la ocasión para realizar compras y celebrar la festividad.
La combinación de sol y ambiente festivo ha convertido la ciudad en un escenario animado, donde la gente disfrutó de paseos, encuentros familiares y actividades al aire libre, dando un aire de celebración a un día que tradicionalmente reúne a familias y amigos en torno a la ciudad.
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