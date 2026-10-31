Galería | Ourense se transforma en una ciudad de miedo para celebrar Samaín

Ourense se transforma en una ciudad de miedo para celebrar Samaín
Ourense se transforma en una ciudad de miedo para celebrar Samaín | Martiño Pinal

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HALLOWEEN EN OURENSE

Todas las calles de Ourense se llenaron de brujas, esqueletos y vampiros en una jornada de disfraces, música y diversión por el Samaín.

El miedo, las risas y las ganas de fiesta volvieron a apoderarse de Ourense en una noche en la que los monstruos caminaron a plena luz de las farolas. En la ciudad, el ambiente festivo de Samaín se respiró en cada esquina: familias enteras enfundadas en disfraces de ultratumba tomaron el Parque de San Lázaro y la calle del Paseo, entre esqueletos andantes, brujas, vampiros y personajes salidos de las historias más terroríficas.

Los más pequeños fueron algunos de los grandes protagonistas de la jornada, con disfraces de todo tipo y muchas ganas de recorrer las calles para disfrutar de una de las noches más esperadas del otoño. Calabazas, máscaras, maquillajes espectaculares y atuendos de lo más original dieron color a una celebración en la que tampoco faltaron las fotografías para inmortalizar cada caracterización.

Conforme avanzaban las horas, la atmósfera se volvió más tenebrosa en el casco histórico y la zona de los Vinos, donde el terror dio paso a la música, los bailes improvisados y un gentío que festejó hasta bien entrada la madrugada. Los locales de ocio se sumaron al ambiente con una noche marcada por los disfraces y las ganas de prolongar la fiesta.

Ourense volvió a demostrar que Samaín es una celebración para todas las edades, capaz de combinar la tradición más misteriosa con la diversión en la calle. Una noche de sustos, encuentros y mucha imaginación que dejó imágenes para el recuerdo.

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