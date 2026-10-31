Galería | Ourense se transforma en una ciudad de miedo para celebrar Samaín

Todas las calles de Ourense se llenaron de brujas, esqueletos y vampiros en una jornada de disfraces, música y diversión por el Samaín.

El miedo, las risas y las ganas de fiesta volvieron a apoderarse de Ourense en una noche en la que los monstruos caminaron a plena luz de las farolas. En la ciudad, el ambiente festivo de Samaín se respiró en cada esquina: familias enteras enfundadas en disfraces de ultratumba tomaron el Parque de San Lázaro y la calle del Paseo, entre esqueletos andantes, brujas, vampiros y personajes salidos de las historias más terroríficas.

Los más pequeños fueron algunos de los grandes protagonistas de la jornada, con disfraces de todo tipo y muchas ganas de recorrer las calles para disfrutar de una de las noches más esperadas del otoño. Calabazas, máscaras, maquillajes espectaculares y atuendos de lo más original dieron color a una celebración en la que tampoco faltaron las fotografías para inmortalizar cada caracterización.

Conforme avanzaban las horas, la atmósfera se volvió más tenebrosa en el casco histórico y la zona de los Vinos, donde el terror dio paso a la música, los bailes improvisados y un gentío que festejó hasta bien entrada la madrugada. Los locales de ocio se sumaron al ambiente con una noche marcada por los disfraces y las ganas de prolongar la fiesta.

Ourense volvió a demostrar que Samaín es una celebración para todas las edades, capaz de combinar la tradición más misteriosa con la diversión en la calle. Una noche de sustos, encuentros y mucha imaginación que dejó imágenes para el recuerdo.