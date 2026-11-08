Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez

Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos

MÁS DE 2.500 ASISTENTES

La música de gaitas, los sabores tradicionales y la actuación de Jonathan Moly marcaron una celebración que cumple diez años en el Campo da Feira de Ourense

El Campo da Feira acogió una nueva edición de esta celebración venezolana, que cumple diez años en la ciudad y marca tradicionalmente el inicio de la Navidad en el país latinoamericano.

La música de gaitas, la gastronomía típica y los bailes protagonizaron una jornada de encuentro para la comunidad venezolana. Los Gaiteros de Zulia y el cantante Jonathan Moly pusieron ritmo a una fiesta que ha crecido durante la última década hasta reunir a más de 2.500 asistentes.

Galería | Fiesta chinita, en fotos
1/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
2/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
3/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
4/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
5/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
6/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
7/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
8/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
9/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
10/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
11/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
12/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
13/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
14/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
15/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
16/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
17/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
18/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
19/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
20/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
21/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
22/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
23/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
24/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
25/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
26/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
27/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
28/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez
Galería | Fiesta chinita, en fotos
29/29 Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos. | Alán Párez

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