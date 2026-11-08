Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos
MÁS DE 2.500 ASISTENTES
La música de gaitas, los sabores tradicionales y la actuación de Jonathan Moly marcaron una celebración que cumple diez años en el Campo da Feira de Ourense
El Campo da Feira acogió una nueva edición de esta celebración venezolana, que cumple diez años en la ciudad y marca tradicionalmente el inicio de la Navidad en el país latinoamericano.
La música de gaitas, la gastronomía típica y los bailes protagonizaron una jornada de encuentro para la comunidad venezolana. Los Gaiteros de Zulia y el cantante Jonathan Moly pusieron ritmo a una fiesta que ha crecido durante la última década hasta reunir a más de 2.500 asistentes.
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez
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Galería | Ourense se llena de ritmo venezolano con la Fiesta de la Chinita, en fotos.
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Alán Párez