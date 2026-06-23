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Ourense llega hoy al pico de la ola de calor
El calor en la ciudad de Ourense en el día de San Juan.
El calor en la ciudad de Ourense en el día de San Juan. | Lucía Otero

Galería | Ourense vive el calor extremo con el agua, los abanicos y helados como aliados

TEMPERATURAS EXTREMAS

La ola de calor mantiene a Ourense bajo temperaturas extremas, con registros cercanos a los 40 grados por tercer día consecutivo.

La Región
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Publicado: 23 jun 2026 - 19:22 Actualizado: 23 jun 2026 - 19:26

La ola de calor continúa marcando la jornada en la provincia de Ourense, donde los vecinos buscan cualquier forma de hacer frente a unas temperaturas que se acercan a los 40 grados. En la capital, donde el lunes los termómetros alcanzaron los 39,6 grados, la imagen habitual de estos días es la de calles con menos movimiento durante las horas centrales, vecinos buscando zonas de sombra y pequeños trucos para aliviar las altas temperaturas.

El agua, los abanicos y los helados se han convertido en los grandes aliados para combatir el calor. Fuentes, terrazas, paseos a primera hora y baños improvisados ayudan a sobrellevar unas jornadas en las que el calor ha obligado a extremar las precauciones, especialmente entre las personas mayores y los colectivos más vulnerables.

La situación se ha repetido en otros puntos de Galicia, con registros muy elevados como los 39,4 grados de Cospeito, los 39 grados de Riotorto o los 38,7 grados de O Valadouro y Rubiá. La ola de calor deja así su tercer día consecutivo con temperaturas muy altas y noches especialmente cálidas, con registros que llegaron a rondar los 30 grados en algunos puntos.

Según las previsiones, el episodio comenzará a remitir a partir de este miércoles, cuando se espera un descenso progresivo de las temperaturas. Mientras tanto, Ourense continúa adaptándose al calor con las soluciones más sencillas: hidratarse, buscar la sombra y refrescarse siempre que sea posible.

Galería | Ourense vive el calor extremo con los abanicos y helados como aliados
1/14 El río Miño protagoniza estas jornadas de calor. | Lucía Otero
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2/14 Una persona fotografiando el paisaje en una jornada de baño. | Lucía Otero
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3/14 Un grupo de personas llevando a cabo uno de los planes más habituales del verano. | Lucía Otero
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4/14 El agua sigue siendo el mejor refugio climático. | Lucía Otero
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5/14 Una mujer con un helado de tarrina en el transporte público. | Lucía Otero
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6/14 Remangarse la ropa , entre las costumbres para combatir las altas temperaturas. | Lucía Otero
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7/14 Todo tipo de abanicos están presentes por la ciudad. | Lucía Otero
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8/14 El calor deja presente este complemento esencial en todas las manos. | Lucía Otero
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9/14 En cualquier esquina encontramos a una persona ventilándose. | Xesús Fariñas
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10/14 Las botellas de agua también son muy comunes en estos días. | Xesús Fariñas
Los paños húmedos ayudan a rebajar la temperatura corporal.
11/14 Los paños húmedos ayudan a rebajar la temperatura corporal. | Lucía Otero
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12/14 Los sombreros son un gran aliado en estos días de sol. | Xesús Fariñas
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13/14 El paraguas, otro de los complementos para evitar el calor. | Xesús Fariñas
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14/14 Los paseos a la sombra, otra de las juntazas posibles. | Lucía Otero

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