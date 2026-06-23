Galería | Ourense vive el calor extremo con el agua, los abanicos y helados como aliados

La ola de calor continúa marcando la jornada en la provincia de Ourense, donde los vecinos buscan cualquier forma de hacer frente a unas temperaturas que se acercan a los 40 grados. En la capital, donde el lunes los termómetros alcanzaron los 39,6 grados, la imagen habitual de estos días es la de calles con menos movimiento durante las horas centrales, vecinos buscando zonas de sombra y pequeños trucos para aliviar las altas temperaturas.

El agua, los abanicos y los helados se han convertido en los grandes aliados para combatir el calor. Fuentes, terrazas, paseos a primera hora y baños improvisados ayudan a sobrellevar unas jornadas en las que el calor ha obligado a extremar las precauciones, especialmente entre las personas mayores y los colectivos más vulnerables.

La situación se ha repetido en otros puntos de Galicia, con registros muy elevados como los 39,4 grados de Cospeito, los 39 grados de Riotorto o los 38,7 grados de O Valadouro y Rubiá. La ola de calor deja así su tercer día consecutivo con temperaturas muy altas y noches especialmente cálidas, con registros que llegaron a rondar los 30 grados en algunos puntos.

Según las previsiones, el episodio comenzará a remitir a partir de este miércoles, cuando se espera un descenso progresivo de las temperaturas. Mientras tanto, Ourense continúa adaptándose al calor con las soluciones más sencillas: hidratarse, buscar la sombra y refrescarse siempre que sea posible.