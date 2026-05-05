Galería | Así quedaron las galerías centrales de la Rúa do Progreso tras las inundaciones

El agua no da tregua en las galerías centrales de la Rúa do Paseo en Ourense. Tras las fuertes precipitaciones de la semana pasada, varios establecimientos del recinto se enfrentan a una situación crítica por la constante entrada de agua. "Algo se debió romper en el techo", relata Silvia Aguirre, responsable del café Central. A pesar de que los afectados no han parado de limpiar, la falta de una reparación definitiva hace que la situación sea ya insostenible para estos negocios.