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Cartones y cubos en las galerías centrales tras las inundaciones
Cartones y cubos en las galerías centrales tras las inundaciones | Óscar Pinal

Galería | Así quedaron las galerías centrales de la Rúa do Progreso tras las inundaciones

FILTRACIONES

Las intensas tormentas de la semana pasada han dejado graves secuelas en las galerías centrales de la ourensana Rúa do Paseo, donde varios locales sufren continuas filtraciones de agua

La Región
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Publicado: 05 may 2026 - 18:16 Actualizado: 05 may 2026 - 18:32

El agua no da tregua en las galerías centrales de la Rúa do Paseo en Ourense. Tras las fuertes precipitaciones de la semana pasada, varios establecimientos del recinto se enfrentan a una situación crítica por la constante entrada de agua. "Algo se debió romper en el techo", relata Silvia Aguirre, responsable del café Central. A pesar de que los afectados no han parado de limpiar, la falta de una reparación definitiva hace que la situación sea ya insostenible para estos negocios.

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1/10 El suelo de las galerías tras las inundaciones | Óscar Pinal
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2/10 El suelo de las galerías tras las inundaciones | Óscar Pinal
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3/10 Vista general de las galerías inundadas | Óscar Pinal
Charcos de agua en las inundaciones de las galerías centrales
4/10 Charcos de agua en las inundaciones de las galerías centrales | Óscar Pinal
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5/10 Cartones y cubos en las galerías centrales tras las inundaciones | Óscar Pinal
Charcos de agua en las inundaciones de las galerías centrales
6/10 Charcos de agua en las inundaciones de las galerías centrales | Óscar Pinal
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7/10 Cartones y cubos en las galerías centrales tras las inundaciones | Óscar Pinal
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8/10 Uno de los pisos superiores de las galerías completamente inundado | Óscar Pinal
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9/10 Uno de los pisos superiores de las galerías completamente inundado | Óscar Pinal
El techo de las galerías, dañado por las filtraciones de agua
10/10 El techo de las galerías, dañado por las filtraciones de agua | Óscar Pinal

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