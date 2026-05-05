Las galerías centrales, inundadas por filtraciones y falta de acuerdo entre comunidades

Interior de las galerías centrales con charcos de agua acumulados tras las filtraciones provocadas por las últimas tormentas.

Las galerías centrales ubicadas en la Rúa do Paseo en Ourense atraviesan una situación crítica tras las fuertes tormentas de la semana pasada, que han provocado filtraciones continuas y acumulación de agua en varios locales del recinto.

Silvia Aguirre, responsable del café Central, explica que los problemas comenzaron tras las últimas lluvias intensas, cuando “algo se debió romper en el techo”. Desde entonces, asegura que no han parado de limpiar, pero la situación es insostenible porque el agua sigue entrando y el origen del problema no se ha reparado.

El piso superior se encuentra incluso en peor estado. Carlos Puga, de Viajes Puga, señala que cuando llueve con intensidad los canalones “se desbordan y el agua cae hacia dentro”, dejando charcos que llevan desde la tormenta del pasado domingo sin desaparecer. En su opinión, la única solución real sería una renovación casi completa de las galerías, que no se reforman desde hace más de 60 años.

Segundo piso de las galerías centrales con el suelo completamente cubierto de agua tras las filtraciones provocadas por las últimas tormentas. | La Región

El principal obstáculo es la falta de acuerdo. El recinto pertenece a tres comunidades distintas y, según los afectados, no hay consenso sobre cómo afrontar las obras ni cómo repartir los costes. “Hasta que no lleguemos a un acuerdo entre todos, así estamos”, resume Puga, reflejando una situación que, de momento, no tiene solución a corto plazo.