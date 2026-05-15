Galería | Así quedó la antigua Casa de Baños de Ourense tras el incendio

El estado que muestra el inmueble de la antigua Casa de Baños de Ourense en la mañana posterior al fuego.

Un voraz incendio urbano calcinó durante la madrugada la antigua Casa de Baños de Ourense, situada tras la calle Progreso, junto a la antigua cárcel. Las llamas se propagaron con rapidez por todo el edificio, de estructura de madera, saliendo con fuerza por las ventanas y provocando un amplio dispositivo de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron 15 bomberos con varias unidades, que trabajaron durante horas para evitar la propagación a los inmuebles colindantes, logrando que el fuego no se extendiera. No se registraron heridos, aunque el edificio quedó completamente destruido.

Este es el estado que muestra el inmueble la mañana posterior al fuego.