Galería | Así quedó la antigua Casa de Baños de Ourense tras el incendio

UNA VIDA EN DEFENSA DEL PATRIMONIO
El Grupo Marcelo Macías homenajea a Juan Carlos Rivas Fernández-Xesta en el último Boletín Auriense
OKUPADO
Un voraz incendio urbano calcinó durante la madrugada la antigua Casa de Baños de Ourense, situada tras la calle Progreso, junto a la antigua cárcel. Las llamas se propagaron con rapidez por todo el edificio, de estructura de madera, saliendo con fuerza por las ventanas y provocando un amplio dispositivo de emergencia.
Hasta el lugar se desplazaron 15 bomberos con varias unidades, que trabajaron durante horas para evitar la propagación a los inmuebles colindantes, logrando que el fuego no se extendiera. No se registraron heridos, aunque el edificio quedó completamente destruido.
Este es el estado que muestra el inmueble la mañana posterior al fuego.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
UNA VIDA EN DEFENSA DEL PATRIMONIO
El Grupo Marcelo Macías homenajea a Juan Carlos Rivas Fernández-Xesta en el último Boletín Auriense
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que en Ourense vamos sin barco?
Lo último
"MANERA ARBITRARIA"
La Xunta anima a impedir que se declare el lobo especie vulnerable
REFORZAR LA ACTIVIDAD
Casi 190.000 euros para un nuevo pastizal de 29 hectáreas en Xunqueira de Espadanedo