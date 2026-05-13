Galería | Así recorrieron las calles de Ourense los fieles en la Procesión de las Antorchas en honor a la Virgen de Fátima
MAREA DE LUCES
Miles de devotos han vuelto a iluminar las calles de Ourense en la noche de este miércoles, 13 de mayo, para acompañar a la Virgen de Fátima. La tradicional y multitudinaria Procesión de las Antorchas ha recorrido la ciudad en una jornada marcada por el fervor, la emoción y el espectacular mar de luces que caracteriza a esta cita ineludible del calendario religioso.
El barrio de O Couto se ha convertido, un año más, en el epicentro de la devoción mariana en la provincia. Tras la celebración de la misa solemne y las novenas de los días previos, la imagen de la Virgen de Fátima ha salido de su santuario arropada por una marea humana que aguardaba con sus velas encendidas para iniciar la tradicional procesión de las Antorchas por las calles de Ourense.
El anochecer ha regalado estampas inolvidables que quedan recogidas en esta selección fotográfica. A medida que el sol se ponía, el fuego de miles de antorchas ha tomado el protagonismo, creando un manto de luz que ha guiado a la Virgen durante todo su trayecto hasta la Catedral.
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Detalle de la figura de la Virgen de Fátima, profusamente engalanada con flores para su noche más especial en la ciudad
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Detalle de la figura de la Virgen de Fátima, profusamente engalanada con flores para su noche más especial en la ciudad
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Un impresionante manto de luz iluminó las principales arterias de Ourense durante el tradicional recorrido de este 13 de mayo
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Óscar Pinal
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Fieles de todas las edades portaron sus antorchas y velas encendidas en señal de promesa, agradecimiento y fe.
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Una espectacular vista panorámica de la procesión, que este año volvió a demostrar su enorme poder de convocatoria
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Óscar Pinal
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A medida que desaparecía la luz natural, el característico "río de fuego" cobró todo el protagonismo visual de la jornada
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Óscar Pinal
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Fieles de todas las edades portaron sus antorchas y velas encendidas en señal de promesa, agradecimiento y fe.
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Óscar Pinal
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Fieles de todas las edades portaron sus antorchas y velas encendidas en señal de promesa, agradecimiento y fe.
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Fieles de todas las edades portaron sus antorchas y velas encendidas en señal de promesa, agradecimiento y fe.
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OSCAR PINAL
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Fieles de todas las edades portaron sus antorchas y velas encendidas en señal de promesa, agradecimiento y fe.
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Fieles de todas las edades portaron sus antorchas y velas encendidas en señal de promesa, agradecimiento y fe.
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Fieles de todas las edades portaron sus antorchas y velas encendidas en señal de promesa, agradecimiento y fe.
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Fieles de todas las edades portaron sus antorchas y velas encendidas en señal de promesa, agradecimiento y fe.
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Fieles de todas las edades portaron sus antorchas y velas encendidas en señal de promesa, agradecimiento y fe.
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Fieles de todas las edades portaron sus antorchas y velas encendidas en señal de promesa, agradecimiento y fe.
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Fieles de todas las edades portaron sus antorchas y velas encendidas en señal de promesa, agradecimiento y fe.
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Fieles de todas las edades portaron sus antorchas y velas encendidas en señal de promesa, agradecimiento y fe.
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Fieles de todas las edades portaron sus antorchas y velas encendidas en señal de promesa, agradecimiento y fe.
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Fieles de todas las edades portaron sus antorchas y velas encendidas en señal de promesa, agradecimiento y fe.
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OSCAR PINAL