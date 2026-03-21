SABOR A TRADICIÓN
Galería | Las rosquillas protagonizan la fiesta de San Lázaro
SABOR A TRADICIÓN
Los alrededores del Parque de San Lázaro comienza a estar adornados con los puestos que venden las tradicionales rosquillas. Se acerca la Semana Santa y este domingo tiene lugar la quema de Las Madamitas como parte de las fiestas de San Lázaro.
Parte importante de estos días son las rosquillas que ya se venden en la ciudad y que los ourensanos se acercan hasta el Parque de San Lázaro para hacerse con ellas y saborear la tradición. Cabezudos y gaiteiros también estarán presentes este domingo en Ourense para celebrar San Lázaro.
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