Galería | Las rosquillas protagonizan la fiesta de San Lázaro

Los ourensanos se acercan hasta el Parque de San Lázaro aprovechando el buen tiempo para visitar los puestos colocados por las fiestas de San Lázaro y comprar las tradicionales rosquillas

Los alrededores del Parque de San Lázaro comienza a estar adornados con los puestos que venden las tradicionales rosquillas. Se acerca la Semana Santa y este domingo tiene lugar la quema de Las Madamitas como parte de las fiestas de San Lázaro.

Parte importante de estos días son las rosquillas que ya se venden en la ciudad y que los ourensanos se acercan hasta el Parque de San Lázaro para hacerse con ellas y saborear la tradición. Cabezudos y gaiteiros también estarán presentes este domingo en Ourense para celebrar San Lázaro.