Galería | Solemnidad en Ourense en la procesión del Santo Entierro
CATEDRAL DE OURENSE
La ciudad volvió a volcarse un año más con la Procesión del Santo Entierro, la más multitudinaria y solemne de la Semana Santa ourensana
A las 21.00 horas comenzó a avanzar desde la Catedral la Procesión del Santo Entierro, marcando uno de los momentos más esperados de la Semana Santa en Ourense. El cortejo recorrió la rúa Lepanto, la Praza do Ferro, la rúa Santo Domingo, el parque de San Lázaro, la rúa do Paseo, la rúa Lamas Carvajal, la Praza de Santa Eufemia y la rúa Juan de Austria, antes de regresar a la Seo ourensana.
El Viernes Santo conmemora la muerte de Jesús y su crucifixión, un momento central de la tradición cristiana que se revive en esta procesión a través del silencio, la solemnidad y la participación masiva de fieles y visitantes.
1/13
La solemnidad del Santo Entierro en pleno centro de la ciudad.
|
José Paz
2/13
La Procesión del Santo Entierro partiendo de la Catedral de Ourense.
|
José Paz
3/13
La solemnidad del Santo Entierro en pleno centro de la ciudad.
|
José Paz
4/13
Numerosos fieles acompañaron el recorrido con velas.
|
José Paz
5/13
La solemnidad del Santo Entierro en pleno centro de la ciudad.
|
José Paz
6/13
La solemnidad del Santo Entierro en pleno centro de la ciudad.
|
José Paz
7/13
Numerosos fieles acompañaron el recorrido con velas.
|
José Paz
8/13
Un momento de gran simbolismo en la Semana Santa ourensana.
|
José Paz
9/13
La solemnidad del Santo Entierro en pleno centro de la ciudad.
|
José Paz
10/13
El cierre de la procesión en la Catedral puso fin a una noche solemne.
|
José Paz
11/13
La solemnidad del Santo Entierro en pleno centro de la ciudad.
|
José Paz
12/13
La solemnidad del Santo Entierro en pleno centro de la ciudad.
|
José Paz
13/13
Miguel Santalices, presidente del Parlamenteo gallego, sacando na foto en la Catedral de Ourense
|
José Paz