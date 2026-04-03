Galería | Solemnidad en Ourense en la procesión del Santo Entierro

La ciudad volvió a volcarse un año más con la Procesión del Santo Entierro, la más multitudinaria y solemne de la Semana Santa ourensana

A las 21.00 horas comenzó a avanzar desde la Catedral la Procesión del Santo Entierro, marcando uno de los momentos más esperados de la Semana Santa en Ourense. El cortejo recorrió la rúa Lepanto, la Praza do Ferro, la rúa Santo Domingo, el parque de San Lázaro, la rúa do Paseo, la rúa Lamas Carvajal, la Praza de Santa Eufemia y la rúa Juan de Austria, antes de regresar a la Seo ourensana.

El Viernes Santo conmemora la muerte de Jesús y su crucifixión, un momento central de la tradición cristiana que se revive en esta procesión a través del silencio, la solemnidad y la participación masiva de fieles y visitantes.