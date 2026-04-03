La solemnidad del Santo Entierro en pleno centro de la ciudad.
La solemnidad del Santo Entierro en pleno centro de la ciudad. | José Paz

Galería | Solemnidad en Ourense en la procesión del Santo Entierro

CATEDRAL DE OURENSE

La ciudad volvió a volcarse un año más con la Procesión del Santo Entierro, la más multitudinaria y solemne de la Semana Santa ourensana

La Región
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Publicado: 03 abr 2026 - 22:58 Actualizado: 04 abr 2026 - 17:13

A las 21.00 horas comenzó a avanzar desde la Catedral la Procesión del Santo Entierro, marcando uno de los momentos más esperados de la Semana Santa en Ourense. El cortejo recorrió la rúa Lepanto, la Praza do Ferro, la rúa Santo Domingo, el parque de San Lázaro, la rúa do Paseo, la rúa Lamas Carvajal, la Praza de Santa Eufemia y la rúa Juan de Austria, antes de regresar a la Seo ourensana.

El Viernes Santo conmemora la muerte de Jesús y su crucifixión, un momento central de la tradición cristiana que se revive en esta procesión a través del silencio, la solemnidad y la participación masiva de fieles y visitantes.

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1/13 La solemnidad del Santo Entierro en pleno centro de la ciudad. | José Paz
La Procesión del Santo Entierro partiendo de la Catedral de Ourense.
2/13 La Procesión del Santo Entierro partiendo de la Catedral de Ourense. | José Paz
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3/13 La solemnidad del Santo Entierro en pleno centro de la ciudad. | José Paz
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4/13 Numerosos fieles acompañaron el recorrido con velas. | José Paz
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6/13 La solemnidad del Santo Entierro en pleno centro de la ciudad. | José Paz
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7/13 Numerosos fieles acompañaron el recorrido con velas. | José Paz
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8/13 Un momento de gran simbolismo en la Semana Santa ourensana. | José Paz
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9/13 La solemnidad del Santo Entierro en pleno centro de la ciudad. | José Paz
El cierre de la procesión en la Catedral puso fin a una noche solemne.
10/13 El cierre de la procesión en la Catedral puso fin a una noche solemne. | José Paz
La solemnidad del Santo Entierro en pleno centro de la ciudad.
11/13 La solemnidad del Santo Entierro en pleno centro de la ciudad. | José Paz
La solemnidad del Santo Entierro en pleno centro de la ciudad.
12/13 La solemnidad del Santo Entierro en pleno centro de la ciudad. | José Paz
Miguel Santalices, presidente del Parlamenteo gallego, sacando na foto en la Catedral de Ourense
13/13 Miguel Santalices, presidente del Parlamenteo gallego, sacando na foto en la Catedral de Ourense | José Paz

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