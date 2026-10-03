Galicia e Irlanda se conectan en una historia sin fronteras durante el OUFF

“Walking Holiday”, es una de las películas que participa en la sección oficial Panorama Galicia del OUFF. Se trata de una obra intimista dirigida por los hermanos irlandeses Cian y Jack Desmond, protagonizada por la actriz Elena Seijo.

El filme narra la historia de dos desconocidos que, pese a no compartir el mismo idioma, logran una conexión emocional mientras realizan el Camino de Santiago. El origen del proyecto estuvo motivado por los lazos familiares de Cian. “Mi mujer es española y su familia es de Galicia; hace dos años estábamos en su pueblo y me enamoré de las montañas, del campo y de su gente”, confesó en la presentación de la obra.

Rodada con un equipo reducido y un presupuesto limitado, la producción destacó por su intensa convivencia. Elena Seijo apostó por el proyecto tras quedar encandilada por el guión y acabó sumamente satisfecha con la “impecable profesionalidad” de los directores durante la grabación. Los hermanos Desmond, cautivados por la experiencia, confirmaron su deseo de regresar pronto a rodar en Galicia. Por el momento, con su película muestran con orgullo por festivales internacionales una parte de nuestra tradición.