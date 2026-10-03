Galicia e Irlanda se conectan en una historia sin fronteras durante el OUFF

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“Walking Holiday”, es una de las películas que participa en la sección oficial Panorama Galicia del OUFF. Se trata de una obra intimista dirigida por los hermanos irlandeses Cian y Jack Desmond, protagonizada por la actriz Elena Seijo.
El filme narra la historia de dos desconocidos que, pese a no compartir el mismo idioma, logran una conexión emocional mientras realizan el Camino de Santiago. El origen del proyecto estuvo motivado por los lazos familiares de Cian. “Mi mujer es española y su familia es de Galicia; hace dos años estábamos en su pueblo y me enamoré de las montañas, del campo y de su gente”, confesó en la presentación de la obra.
Rodada con un equipo reducido y un presupuesto limitado, la producción destacó por su intensa convivencia. Elena Seijo apostó por el proyecto tras quedar encandilada por el guión y acabó sumamente satisfecha con la “impecable profesionalidad” de los directores durante la grabación. Los hermanos Desmond, cautivados por la experiencia, confirmaron su deseo de regresar pronto a rodar en Galicia. Por el momento, con su película muestran con orgullo por festivales internacionales una parte de nuestra tradición.
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