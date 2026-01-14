Los ganaderos amenazan con movilizarse a Madrid al no encontrar “solucións firmes” tras reunirse con Medio Rural

Tras 17 días de tractorada en la provincia de Ourense, alcanzados este martes, un grupo de ocho ganaderos mantuvo una reunión con la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, que se suma a la del pasado cinco de enero, con el mismo organismo, y a encuentros con otros instituciones, como la Subdelagación y Delegación del Gobierno o más recientemente el mantenido con el presidente de la Diputación, Luis Menor, este mismo lunes.

El acto, que arrancó este miércoles a las once de la mañana, duró cerca de 5 horas y media, en las que la conselleira María José Gómez se comprometió a aumentar los controles alimentarios ante la inminente entrada de producto, más barato y con menos inspección sanitaria, desde América Latina por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. También adelantó que para contrarrestar esta potencial entrada en masa de alimentos que presentan una competencia desleal para el producto local, se trabajará en una estrategia para incrementar la promoción del producto gallego, en especial de aquel que destaque por una calidad diferenciada.

Los ganaderos apreciaron una “moi boa predisposición a escoitarnos e nalgunhas cousas ata chegamos a ter puntos en común”, como indicó Javier Losada, uno de los presentes, que afirmó que la conselleira se quedó con sus teléfonos y estarán vamos a estar “en contacto permanente para tratar de algúns temas que temos pendentes tratar de levalos adiante”.

Sin embargo, lamentaron no encontrar resultados concretos: “Non temos solucións firmes, non temos solución a nada”, aclamaron. En este sentido aseguran que la tractorada no se moverá de la ciudad en el corto plazo y amenazan con movilizarse en los tractores hasta Madrid.