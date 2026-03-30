¿Sabes que un gato prefiere conocer la ciudad que volver con sus propietarios?

¿Sabe usted que un gato de la colonia de A Valenzá ha decidido recorrer mundo y montarse su propia excursión tras darse a la fuga al volver del veterinario? ¿Que el escurridizo felino anda ahora por la zona de Rabaza de Abaixo, en la carretera de Mende, donde lo tienen más que localizado? ¿Y que el animal es tan “listo” que ignora las trampas con una indiferencia tal que parece estar disfrutando sin la convivencia con sus congéneres?