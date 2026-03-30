SEMANA SANTA
Programas de la celebración en la provincia

¿Sabes que un gato prefiere conocer la ciudad que volver con sus propietarios?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, las aventuras de un gato por la zona de A Valenzá

Cartel con la imagen del gato aventurero.
Cartel con la imagen del gato aventurero. | La Región

¿Sabe usted que un gato de la colonia de A Valenzá ha decidido recorrer mundo y montarse su propia excursión tras darse a la fuga al volver del veterinario? ¿Que el escurridizo felino anda ahora por la zona de Rabaza de Abaixo, en la carretera de Mende, donde lo tienen más que localizado? ¿Y que el animal es tan “listo” que ignora las trampas con una indiferencia tal que parece estar disfrutando sin la convivencia con sus congéneres?

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