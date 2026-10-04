EDITORIAL
Pedro Sánchez, la crisis de la vivienda y las mentiras del bombero pirómano

¿Sabe usted que la gestión termal de la city sigue dando que hablar?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la mala gestión de las termas en la ciudad y el descontento

Termas de Muíño da Veiga.
Termas de Muíño da Veiga. | La Región

¿Sabe usted que la gestión termal de la city sigue dando que hablar? ¿Que las termas de Muíño da Veiga ya se encuentran cerradas? ¿Que este estrépito termal se contagia a otras zonas? ¿Que las pozas de Burgo de Canedo se encuentran colapsadas? ¿Que algunos se quejan de que les cierran el agua fresca a las seis achicharrando a los bañistas para que se marchen? Comochoconto

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