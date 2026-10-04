¿Sabe usted que la gestión termal de la city sigue dando que hablar? ¿Que las termas de Muíño da Veiga ya se encuentran cerradas? ¿Que este estrépito termal se contagia a otras zonas? ¿Que las pozas de Burgo de Canedo se encuentran colapsadas? ¿Que algunos se quejan de que les cierran el agua fresca a las seis achicharrando a los bañistas para que se marchen? Comochoconto

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