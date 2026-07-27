Una ginecóloga del CHUO, suspendida ocho años por humillar a sus compañeras y tratar mal a las pacientes: “¿Usted está bien de la cabeza?”

La Consellería de Sanidade ha suspendido a una ginecóloga del CHUO tras las constantes quejas de compañeros y pacientes. Los usuarios del hospital explicaron que la sanitaria no les dejaba explicarse sobre su estado de salud ni las escuchaba, por lo que no le podían exponer su situación.

Una paciente describió cómo eran las citas con esta ginecóloga. Explicó que atendía a gritos, no dejaba hablar, hacía mucho daño en las exploraciones y definió su comportamiento como “desvergoñado”.

Sin embargo, su actitud también llevaba aparejadas humillaciones. Una usuaria relató la consulta que tuvo con esta facultativa el 15 de mayo de 2023. Ese día, acudió junto a la ginecóloga por indicación de su oncóloga para realizar una prueba. Sin embargo, contó que la sanitaria no le respondió al saludo y le dijo que era muy vieja para esas pruebas.

Otra paciente aseguró que la facultativa le preguntó cuándo hiciera la última prueba, pero ella solo recordaba el año, no la fecha concreta. Ante esta situación, indicó, la ginecóloga empezó a gritarle y a humillarla, preguntándole: “¿Usted está bien de la cabeza?”.

No la dejaba hablar y tampoco respondía a ninguna pregunta, por lo que le advirtió de que iba a hacerle una reclamación, pero ella ni se inmutó y, en vez de facilitarle los datos personales, le imprimió su curso clínico de ginecología completo y se lo entregó. Esta situación le causó ansiedad a la paciente.

En el caso de Gracia -nombre ficticio para proteger su identidad- acudió a la consulta enviada por su médico de cabecera, pero la facultativa, contó, no la dejó hablar ni la exploró. Relató que en ningún momento existió contacto visual entre ambas y que le pareció que la ginecóloga estaba “no seu mundo”.

Además, pacientes presentaron reclamación contra ella por vulnerar su intimidad. Una usuaria explicó que cuando estaba en la sala de espera con el resto de pacientes escuchó como la sanitaria pronunció su nombre, sus apellidos y su enfermedad. Ella se lo reprochó, pero no recibió ninguna disculpas y la situación provocó que acabase llorando por la impotencia y el trato recibido.

La supervisora de urgencias de ginecología declaró que tuvo que acudir en varias ocasiones a calmar a pacientes que sufrían ataques de ansiedad y que observó a usuarios llevar impresa toda su evolución clínica de años anteriores -realizada por otros profesionales-. algo que está prohibido.

“Me importa una mierda como te llames”

El trato humillante no se limitaba a los pacientes, también a sus compañeros. Una técnico en cuidados auxiliares de enfermería contó que cuando se presentó a la ginecóloga, esta le contestó: “Me importa una mierda cómo te llames”. Le comentó a la facultativa que era la primera vez que estaba en ese servicio, pero no recuerda si esta le contestó que estaba hasta las narices o hasta los cojones de “novatas gilipollas de mierda”. Además, en algún momento le tiró todos los papeles al suelo y se los mandó recoger.

El comportamiento de la facultativa generó una repercusión en todo el servicio de Ginecología al existir una desconfianza en sus valoraciones y diagnósticos. Todo ello, derivó en una sobrecarga asistencial para el resto de compañeros.

Su conducta terminó con la presentación, entre marzo de 2022 y febrero de 2024, de un total de 34 reclamaciones. Finalmente, la Consellería de Sanidade la suspendió de sus funciones durante ocho años. La ginecóloga no compartió esta decisión, por lo que acudió a la Justicia. Sin embargo, el juez de la Plaza 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de Santiago, Jesús Leal, ratificó la suspensión.

“Tras el acto de la vista, si este juzgador pudiese tener un mínimo de dudas al respecto de la minoración o modulación de la pena impuesta, fuera ya de la improcedente e inadmisible estimación íntegra de la demandada, tras la lectura del expediente administrativo aquella posibilidad ha sido descartada de plano”, recoge el fallo.

Al respecto, señala que la instructora del caso realizó una valoración apropiada de los hechos. Contra esta decisión, cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.