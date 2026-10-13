El Gobierno calla ante otro retraso en el Museo Arqueolóxico de Ourense

El calendario avanza por el mes de octubre de 2026 y el Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense continúa envuelto en andamios y grúas. La institución cerró sus puertas en el año 2002 para someter el histórico edificio a una reforma integral, pero casi un cuarto de siglo después el recinto sigue sin un plazo real para su conclusión. Detrás de todo este tiempo se esconde un largo historial de retrasos y promesas incumplidas por parte del Gobierno central.

El retraso acumulado arranca en la propia tramitación inicial del proyecto, ya que la obra no llegó a adjudicarse e iniciarse sobre el terreno hasta 2019, exactamente 17 años después del cierre del centro. Durante ese largo periodo de espera, la tramitación atravesó constantes frenos administrativos que incluyeron la redacción del Plan Museológico en 2009 y su posterior actualización en 2012 para encajar el programa de necesidades arquitectónicas.

A lo largo de este prolongado proceso y de la ejecución posterior de las obras, la cartera del Ministerio de Cultura ha cambiado de manos en 11 ocasiones entre ejecutivos del Partido Popular y del PSOE. De producirse un cambio de Gobierno tras las próximas elecciones, el proyecto sumará su duodécimo ministro responsable sin haber logrado rematar la obra civil, mientras el inventario patrimonial continúa almacenado en cajas en el depósito provisional de A Carballeira.

Durante los últimos años, los plazos oficiales han sido objeto de constantes revisiones que no han llegado a cumplir las previsiones. Resulta ilustrativo recordar cómo en marzo de 2025 el senador socialista Rafael Rodríguez Villarino, en un intento de demostrar su “utilidad”, aseguró en la comisión de cultura de la Cámara Alta que la obra civil concluiría durante el primer trimestre de 2026. Aquel compromiso ha quedado desmontado por los hechos, ya que la reforma del inmueble continúa en marcha bastante tiempo después de vencer el plazo fijado. En la actualidad, el Ministerio de Cultura ha optado por no contestar a las múltiples consultas de este medio sobre el estado de la intervención y mantiene una opacidad que impide conocer los motivos reales de este nuevo estancamiento.

No sabe, no contesta

Esta falta de transparencia no atañe únicamente a los responsables del Estado. La Xunta de Galicia, administración que asumirá la gestión del recinto una vez finalizados los trabajos, también evita pronunciarse sobre el alcance de la situación. Ante cualquier requerimiento sobre los plazos, el Ejecutivo autonómico esquiva ofrecer su postura y se remite de manera exclusiva al Gobierno central.

En pleno contexto preelectoral, el margen del Gobierno para realizar anuncios institucionales sobre el fin de las obras es limitado debido a que la ley prohíbe expresamente vender logros o inaugurar proyectos tras la convocatoria de las elecciones. Sin embargo, resulta previsible que los dos principales partidos del panorama nacional intenten sacar rédito de la situación del museo en sus actos de campaña, unos para atribuirse avances y otros para reprochar los retrasos. Semejante estrategia obviaría una realidad incómoda, la de que ambos partidos han ocupado el Ejecutivo central a lo largo de estos 24 años de cierre y comparten la responsabilidad directa de los sucesivos bloqueos.

La musealización aleja la reapertura hasta el 2028

La conclusión de la obra civil no supondrá la apertura del Museo Arqueolóxico. La puesta en marcha de la institución exige acometer previamente la musealización del espacio, un trámite que abarca el montaje expositivo, la instalación de vitrinas y el acondicionamiento de las salas para acoger el patrimonio.

Aunque este proyecto técnico ya está redactado y cuenta con una dotación aprobada de tres millones de euros, el portal de contratación del Estado no refleja todavía ningún expediente de licitación publicado por el Ministerio de Cultura para adjudicar los trabajos. Los ritmos habituales de la contratación pública hacen inviable una reapertura a corto plazo. El concurso exigirá varios meses de tramitación para la presentación de ofertas, la resolución de alegaciones y la adjudicación definitiva, a los que habrá que sumar el montaje sobre el terreno y el traslado de las piezas. Según los cálculos del propio museo, el montaje requerirá al menos 12 meses de trabajo una vez formalizado el contrato, lo que posterga la apertura del museo hasta 2028 casi con toda seguridad.