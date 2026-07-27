El Gobierno habilita tres refugios climáticos interiores en Ourense para combatir las altas temperaturas

Las altas temperaturas vuelven a apretar en Ourense. Se espera una semana con termómetros cercanos a los 40 °C, una situación que mantiene en alerta a toda la provincia ante el riesgo de una nueva ola de calor y el consecuente peligro extremo de incendios forestales.

Ante este escenario, el Gobierno central ha habilitado tres refugios climáticos interiores en la provincia de Ourense "con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía un espacio seguro y accesible para protegerse frente a las olas de calor”.

.Estas son sus ubicaciones y horarios:

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil: Rúa Progreso, 6 (horario de 9:30 a 14:30 h).

Oficina de Registro y Extranjería: Rúa Mestre Vide, 2 (horario de 9:00 a 14:00 h).

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS): Rúa do Concello, 1 (horario de 9:00 a 14:00 h).

El anuncio forma parte de la presentación de la nueva Red de Refugios Climáticos, enmarcada en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su visita al centro de mando en Vall d'Uixó.

Además de los tres espacios en Ourense, Galicia cuenta con otros seis refugios autonómicos:

A Coruña: Subdelegación del Gobierno.

Santiago: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

Lugo: Subdelegación del Gobierno y Dirección Provincial del ISM.

Pontevedra: Instituto Social de la Marina (ISM).

Vigo: Oficina de Extranjería.

La red estatal integra actualmente 1.121 refugios climáticos (públicos y privados) geolocalizados en un mapa interactivo, a los que se irán sumando nuevos espacios a medida que se adecúen sus condiciones y horarios.