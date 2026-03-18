El gobierno local de Ourense asume que los fondos UE están en riesgo

La controvertida gestión de los fondos Next Generation en el Concello de Ourense suma un capítulo todavía más inverosímil que el de la Avenida de Portugal: la reforma de la calle Alejandro Pedrosa en O Vinteún. Según los documentos oficiales remitidos al Ministerio de Transportes, el gobierno local envió un informe el 31 de octubre de 2025 asegurando que esta obra estaría terminada el 27 de noviembre. Sin embargo, el propio ejecutivo municipal admitió este martes en junta de área que la previsión de finalización se pospone, como mínimo, hasta este mes de abril.

En el informe de octubre, firmado electrónicamente por la Oficial Mayor, el Concello mantenía la ficción de que en apenas 27 días iba a ser capaz de completar el 61,5% de la obra que restaba por ejecutar, ya que en ese momento el proyecto apenas alcanzaba el 38,5% de ejecución. Mientras le decían al ministerio que el fin de la obra era inminente para evitar que se cortase el grifo de las ayudas, el Concello era plenamente consciente de que los trabajos necesitaban, en realidad, medio año más sobre lo ya prorrogado, poniendo en serio riesgo el cobro de ayudas.

De hecho, este martes mismo en junta de área el gobierno local reconocía que se podrían perder parte de los fondos europeos Next Generation asociados a esta actuación -Alejandro Pedrosa y avenida de Portugal van en un mismo paquete-, asegurando que justificarán “o que poidan”.

Otros proyectos

En la junta de área de este martes, el gobierno local admitió que la calle Peña Trevinca podría abrirse al tráfico en un mes aunque continuarán las obras, ya que tendrá que rehacer las aceras. Por su parte, las obras del Posío también se retrasan mínimo hasta abril y la apertura de su cafetería sigue sin fecha. Asimismo, desde el BNG afearon que se intente multar a una persona con discapacidad acusándola de ser la causante de que dejasen de funcionar las rampas de A Carballeira y pidieron retirar la sanción.