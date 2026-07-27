Gorka, el ourensano que acompañó a Edu Aguirre en La Velada de Ibai: "Cristiano Ronaldo habló con él para darle consejos"

La pelea entre Edu Aguirre y Gastón Edul fue uno de los grandes focos de La Velada del Año VI, el evento organizado por Ibai Llanos que alcanzó un pico de 7,49 millones de espectadores simultáneos en dispositivos, convirtiéndose en uno de los momentos más seguidos de la jornada.

Quien vivió el combate desde un lugar privilegiado fue el ourensano Gorka Grande (Ourense, 1997), periodista, amigo y creador de contenido vinculado al equipo de Edu Aguirre durante toda la preparación. Desde el vestuario hasta la celebración posterior, Gorka acompañó al periodista de El Chiringuito durante meses y ahora revela algunos de los detalles inéditos del camino hacia una de las peleas con mayor expectación de toda la cartelera.

"Cristiano habló con Edu la mañana de la pelea"

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la aparición de Cristiano Ronaldo en el vídeo previo al combate. Durante semanas incluso se especuló con la posibilidad de que acudiera al estadio, algo que finalmente no sucedió.

Según explica Gorka Grande, la presencia física del portugués era prácticamente imposible por todo lo que supone organizar su seguridad. "Meter en un evento con 80.000 personas a Cristiano Ronaldo es algo muy complicado. Es la persona más mediática del mundo".

"El día de la pelea, Edu Aguirre y Cristiano Ronaldo estaban hablando por la mañana sobre cómo afrontar salir delante de 80.000 personas"

Sin embargo, su influencia durante toda la preparación fue constante. El ourensano asegura que el futbolista mantuvo el contacto con Edu Aguirre hasta el mismo día del combate. "Le ha dado muchos consejos durante toda la preparación. El día de la pelea estaban hablando por la mañana sobre cómo afrontar salir delante de 80.000 personas".

De la casa de Ilia Topuria a entrenar con los mejores

"Poder estar en casa de Ilia Topuria a falta de un par de meses de su pelea fue... ¿qué te puedo decir? Disneyland"

Si hubo una experiencia que marcó especialmente a Gorka Grande durante estos meses fue compartir entrenamientos con algunos de los grandes nombres del boxeo y las artes marciales. Entre ellos, Ilia Topuria.

El ourensano recuerda especialmente la jornada en la que pudieron acceder a la casa del campeón mientras preparaba su siguiente combate contra Justin Gaethje en la Casa Blanca. "Poder estar en casa de Ilia Topuria a falta de un par de meses de su pelea fue... ¿qué te puedo decir? Disneyland. Yo estaba allí y no me podía creer lo que estábamos viendo".Aquella visita le permitió observar de cerca cómo trabaja uno de los mejores luchadores del mundo. "Verle entrenar y escucharle hablar fue una experiencia fantástica". E incluso revela una anécdota que hasta ahora no había trascendido públicamente. "Noqueó a uno de los compañeros de entrenamiento. Después le preguntó a su hermano: '¿No le he dado tan fuerte?', y le respondió: 'Sí, sí que le has dado así de fuerte'".

Edu Aguirre, tranquilo tras un duro camino

Mientras desde fuera la tensión era máxima, dentro del vestuario la imagen era completamente distinta. De hecho, Gorka asegura que los más nerviosos eran quienes acompañaban al periodista. "Edu estaba comiendo un trozo de pizza hora y media antes de la pelea, de risas. Los más nerviosos éramos nosotros".

Esa tranquilidad contrastaba con los meses anteriores. El ourensano explica que Aguirre tuvo que preparar el combate mientras mantenía el ritmo de El Chiringuito, dormía muy poco y compaginaba entrenamientos con su vida familiar.

Además, sufrió un importante contratiempo cuando un golpe durante un entrenamiento le provocó una lesión en la nariz. "Los primeros meses lo pasó bastante mal. Es una persona muy autoexigente y no disfrutó realmente del proceso hasta el último mes".

Gorka y Edu, con el cinturón de campeón. | Cedida

Un España-Argentina tras la final del Mundial

Más allá del combate, Gorka considera que la historia construida alrededor de Edu Aguirre y Gastón Edul convirtió la pelea en una de las más atractivas de toda La Velada. Por un lado, el periodista español estrechamente vinculado a Cristiano Ronaldo y, por otro, el periodista argentino que sigue a la selección campeona del mundo y a Lionel Messi. El propio Gorka reconoce que el ambiente recordaba a una final entre España y Argentina. "Cuando Edu sacó la bandera de España yo notaba que se caía el estadio", y es que la de Aguirre fue una de las victorias más vitoreadas, también por la narrativa de revancha de la final mundialista.

Tras la victoria por decisión dividida frente a Gastón Edul, la celebración fue inmediata. Grande recuerda abrazos, música y emoción dentro del vestuario, aunque también con respeto hacia los otros peleadores que todavía debían subir al ring. "Edu se merecía terminar la pelea ganando. Se merecía poder celebrarlo con su familia, con su mujer, con sus amigos y con todo El Chiringuito".También destaca el nivel mostrado por el periodista argentino, que dio "una pelea difícil".

El ourensano al que quiere ver en La Velada

Antes de terminar la entrevista, Gorka Grande también respondió a una pregunta con marcado acento ourensano: ¿a qué paisano le gustaría ver peleando en una futura edición?

Su respuesta fue inmediata: "Juan Carballo". El creador de contenido bromeó con el actual entrenador de la UD Ourense y amigo: "Ya que es el entrenador más joven de Primera RFEF, que sea también el primero que se pelea en La Velada".

Y dejó una última anécdota que demuestra que Ourense estuvo presente en Sevilla: "En la estación de Santa Justa me encontré a un chico con la camiseta del Club Deportivo Ourense. Así que sé que hubo más gente de Ourense viviendo La Velada".