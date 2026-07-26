Aitana, Cristiano Ronaldo, Gapsi o GTA VI; los momentos más virales de la Velada del Año

Más de 8 millones de dispositivos estuvieron conectados para disfrutar de la Velada del Año VI, evento creado por el streamer e influencer español Ibai Llanos y donde además, de grandes combates de boxeo y emoción, se vivieron momentos virales fuera del ring.

Desde homenajes a antiguos participantes de la Velada, pasando por retos de cara al año que viene o la presencia de grandes estrellas apoyando sus amigos, parejas o compatriotas. Un evento que reunió a más de 80.000 personas en La Cartuja de Sevilla.

Sevilla del lado de Fabiana Sevillano

La influencer española, Fabiana Sevillano, peleaba en casa y pese a caer derrotada ante la colombiana La Parce, demostró que Sevilla siempre la acompaña allá donde va. Para entrar al ring, su presentación desbordaba sevillanía.

Al son de la marcha “El Galileo” la agrupación musical Virgen de los Reyes acompañó a Sevillano en su entrada con toque que recordaron a la Semana Santa de la capital andaluza, temática que la peleadora también aplicó en su vestimenta para entrar al ring acompañada de una mantilla.

Crisitano Ronaldo estuvo presente en el evento

Uno de los combates más esperados era el de los periodistas deportivos Edu Aguirre y Gastón Edul. Un duelo marcado por la reciente final del mundial entre España y Argentina o la amistad de cada uno de los periodistas con los dos mejores futbolistas de los últimos 20 años; Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

La amistad del portugués con el periodista español es más que conocida y no quiso faltar a un momento importante para el español. Antes de la entrada de Aguirre a La Cartuja acompañado por Taburete se proyectó un video donde el astro portugúes se divertía con la sombra boxística que realizaba el español, un momento que puso en éxtasis a todos los presentes.

Tras levantar el cinturón Aguirre recordó que España ganó la final del Mundial a Argentina pero también que Cristiano Ronaldo es, según Edu Aguirre, el mejor jugador de la historia.

Face reveal en directo

Uno de los fenómenos más virales en redes sociales son los face reveal. Ese momento en el que un influencer da a conocer su rostro tras un tiempo detrás de un avatar o solo escuchándose su voz.

Eso ocurrió en La Cartuja con Marta Díaz. La influencer española entró al ring con la temática de Narnia y bajo un manto blanco acompañada de su hermano AlphaSniper, conocido youtuber y leyenda de la plataforma.

La familia es algo sumamente importante para la vencedora del combate ante Tati Kaer por lo que antes de pelear y acompañado de su hermano, presentó en sociedad a su hermana pequeña Laura Díaz, quien realizó su face reveal y para la que pidió cariño y amor en su estreno en las redes sociales.

El legado de Gaspi siempre presente

Uno de los boxeadores que conquistó la Velada en tan solo una participación, fue el argentino Gaspi. En su combate cayó derrotado en la Velada del Año V frente a Perxxita pero su influencia conquistó La Cartuja.

Desafortunadamente falleció hace apenas mes y medio en un accidente de helicóptero en Brasil junto a otras personalidades. Ibai se subió al ring acompañado de la madre y hermanos del argentino para realizarle un homenaje y guardar un emotivo minuto de silencio en su memoria.

Sus guantes usados el año pasado estuvieron siempre presente en la mesa de transmisión y los gritos de “Gaspi, Gaspi,Gaspi”, llevaron a más de uno hasta las lágrimas.

¿WillyRex v.s AuronPlay en la Velada del Año VII?

Dos leyendas de Youtube como son WillyRex y AuronPlay siempre han sido nombres perseguidos por Ibai para participar en su evento, siempre con respuesta negativa ¿hasta esta velada?

En un acción comercial, WillyRex pidió que la cámara se acercara a él y no titubeó a la hora de lanzar el reto a Raúl “AuronPlay” quien estaba en un palco en La Cartuja y esbozó una sonrisa mientras el público e Ibai no daban crédito.

¿Veremos a las leyendas sobre el ring? Hay que esperar hasta 2027 para saber si Auron recoge el reto lanzado por Willy.

Aitana y Plex no esconden su amor ante 80.000 personas

La relación entre el youtuber y la cantante es una de las más enviadas, queridas y seguidas en las redes. Plex no se cansó durante los últimos días de mencionar a su novia y gritar su amor a los cuatro vientos.

Aitana estuvo presente en la Velada del Año VI con traje blanco y con el pelo recogido acompañando a pie de ring a su pareja durante su combate frente a Fernanfloo. El español ganó y le dedicó la victoria entre otros a su pareja.

Y el momento esperado por muchos llegó, el primer beso en público entre ambos sucedió cuando antes de subir al ring Aitana le deseó suerte con un beso que hizo estallar La Cartuga. Situación que se repitió cuando bajó Plex con el cinturón y Aitana le esperó para besarse y demostrar que su amor está más sólido que nunca.

Momento del GTA VI

El main event correspondió para TheGrefgg e Illo Juan. Los dos streamers españoles cerraron La Velada. Un combate intenso decantado por la experiencia del murciano ante el malagueño.

Tras el abrazo sentido, acompañado de un beso entre ambos aclamado por el público, Illo Juan reconoció que mantendrá el cambio físico pero se relajará para disfrutar del GTA VI uno de los videojuegos más esperados y que sale al mercado en noviembre.

El malagueño no se olvidó de su pareja, Mimi o Lola Indigo, quien emocionada lo acompañó en el ring tras una intensa preparación.

La Velada siempre es un evento que trasciende de lo deportivo y marca tendencia en redes sociales con grandes momentos como los mencionados u otros como la entrega de la medalla de campeón del mundo por parte del artista La Pantera a Ibai en la actuación que puso el final al evento o la presencia de Eladio Carrión acompañando a Alondrissa en su salida o Farruko con The Grefgg o la entrada de Roro como Madre de los Dragones.