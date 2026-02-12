CANCIÓN DE MÚSICA ELECTRÓNICA
Un tractorista de Ourense se vuelve viral en Madrid por su claxon nunca visto: "Mejor que la Superbowl"
CANCIÓN DE MÚSICA ELECTRÓNICA
La tractorada que este miércoles reunió en Madrid a más de 8.000 agricultores y ganaderos dejó una imagen inesperada y viral. Entre los cerca de 500 tractores que recorrieron el Paseo de Recoletos, Cibeles y Atocha sonó algo más que bocinas de protesta: Sandstorm, de Darude.
El responsable fue Eloy, tractorista de Ourense, que acudió con su John Deere 6215 R equipado con un cláxon personalizado que reproduce el conocido tema electrónico. El momento, grabado en plena marcha, ya supera las 220.000 visualizaciones en redes sociales.
“Pero cómo vas a llevar ese temazo en el claxon del tractor”, comentaba un usuario. “Ya suena mejor el claxon del tractor con el Darude-Sandstorm que la música de la Superbowl y el reguetón ese…”, añadía otro. Incluso hubo quien defendió a los tractoristas con humor: “Hay que perseguir a todos y cada uno de los que estén en contra de esta gente”.
Más allá de la anécdota musical, la movilización denunció los recortes de la PAC, el acuerdo UE-Mercosur y la pérdida de rentabilidad del sector. Ourense fue una de las provincias con mayor presencia, desplazando a cerca de 400 personas y trece tractores hasta la capital. Aunque fue solo uno el que destacó por su banda sonora.
