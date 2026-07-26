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¿Sabe usted que la grúa no es tan implacable con cierto coche amarillo de Ourense?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, la grúa también participó en la procesión de As Caldas

La Región
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Publicado: 26 jul 2026 - 23:59 Actualizado: 26 jul 2026 - 14:30
Una grúa llevándose un vehículo en Ourense
Una grúa llevándose un vehículo en Ourense

¿Sabe usted que la grúa de la city estuvo este sábado a pleno rendimiento en As Caldas, poniéndose las botas? ¿Que parece que los coches molestaban para la procesión? ¿Que no están tan finos para llevarse vehículos en otros puntos de la ciudad, sobre todo si son de colores tirando a mostaza? ¿Que las fiestas de A Ponte ayudan a llenar las arcas municipales, aunque después el Concello sea incapaz de pagar las facturas en tiempo y forma?

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