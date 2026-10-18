El Grupo Blendio continúa incorporando marcas chinas
VEHÍCULO HÍBRIDO
El grupo de concesionarios incorpora a la marca china Lepas, quienes se estrenan en el mercado español con el L8 Súper Híbrido
Blendio, la conocida agrupación de concesionarios del norte de España, continúa ampliando su oferta. Su última incorporación, la marca china Lepas, inicia con el L8 Súper Híbrido su actividad comercial en España. El vehículo hibrido enchufable será comercializado por Blendio en las instalaciones del grupo en Ourense, en rúa Seixalbo número 4 y en Lugo, Cantabria y Asturias.
El L8 Súper Híbrido es un SUV que se dirije a una cuota de mercado caracterizada por familias numerosas que realizan actividades al aire libre con asiduidad. Este tipo de cliente se identifica por demandar confort en el viaje, gran capacidad de carga y una buena autonomía. Para cumplir con estas expectativas, el vehículo posee un maletero de 507 litros en su configuración de cinco plazas. Presenta hasta 1.000 kilómetros de autonomía, lo que lo posiciona como un coche capaz de soportar viajes de alta distancia sin necesidad de respostar.
El L8 cuenta con la tecnología V2L que permite que el sistema eléctrico actúe como fuente de alimentación para electrodomésticos y dispositivos externos mediante el puerto de carga y un adaptador, generando una potencia de salida de 6,6 kW.
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