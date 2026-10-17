Los vehículos híbridos y eléctricos conquistan Expourense

Las más de 300 opciones que se encuentran en el recien abierto XVII Salón del Automóvil de Ourense plantean una encrucijada a los visitantes. Elegir gasolina o diesel, sistemas de combustión tradicionales y asentados, o decantarse por las alternativas, los motores híbridos y eléctricos.

Eva Andre, vicepresidenta de Acauto, asociación organizadora del evento, animaba a los clientes a perder el miedo de elegir un eléctrico: “Recomendamos a la gente que se deje aconsejar y asesorar por nuestros comerciales. Venimos con mucho vehículo eléctrico, venimos con híbrido y venimos con mucho vehículo tradicional, hay de todo. Para nosotros la electrificación es fundamental”. Y es que en el mercado gallego, los vehículos de gasolina o diesel ya no tienen la mayoría absoluta. Según datos de la vicepresidenta: “De cada 100 coches vendidos, 13 son eléctricos y 45 gasolina o diesel”, lo que deja a los híbridos con una cuota de mercado del 42%.

Este cambio de paradigma es coincidente con las impresiones de los directivos y expositores de la feria. “Lo que más se vende es híbrido y eléctrico. Un coche sin etiqueta la gente pasa de él”, explicaba el expositor de KIA. Por su parte, Daniel Fernández, asesor comercial del concesionario Gadasa, coincidía en la importancia que tienen actualmente las etiquetas aunque matizaba puntos del electrico que aún causan fricción a la hora de cerrar una venta. “O tema da etiqueta é importante, pero a repostaxe aínda é difícil porque hai que planificala e o prezo causan bloqueos no cliente”, explicaba Fernández.

Esta variedad en las ofertas provoca diferencias sustanciales en el precio. El Škoda Fabia Go! es el vehículo más barato del salón, con un precio de 14.990 euros, mientras que el Audi Q7 es el más caro de la feria, presentando un coste que asciende a los 129.990 euros. Una diferencia de más de 115.000 euros. Miguel Vázquez, expositor en el evento, presentaba las prestaciones del vehículo de Audi: “Es el buque insignia de la marca, y cuenta con la etiqueta ECO, porque presenta un sistema microhíbrido para velocidades bajas”, y es que la feria es la primera ocasión en la que el Q7 se presentaba en Galicia.