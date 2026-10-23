Un guardarraíl, protagonista del fatídico accidente mortal de un joven en Ourense

Mañana trágica en Ourense. Un joven perdió la vida tras caer de la moto en la que viajaba e impactar contra un guardarraíl del margen izquierdo de la vía. El suceso ocurrió minutos después de las once de la mañana en el kilómetro 571 de la carretera N-120A, a su paso por el barrio de O Pino. El tramo en el que se produjo es una curva a la izquierda que cuenta con al menos dos carriles para el mismo sentido de la circulación.

Varios conductores que pasaban en ese momento por el punto del accidente fueron los primeros en avisar a la central de Emerxencias del 112. Uno de ellos explicaba desde el lugar el gran impacto que sintió en la escena. Se percató de inmediato de que algo grave había sucedido cuando vio un zapato en medio de la carretera y una moto en el suelo con bastantes daños unos 100 metros más adelante.

Rápidamente y ante la gravedad de los hechos, se desplazaron varias patrullas de la Policía Local de Ourense, bomberos y efectivos sanitarios. Aunque en un primer momento los alertantes informaban de que el implicado se encontraba herido de gravedad, una vez personados en el lugar, los sanitarios solo pudieron certificar la muerte del joven.

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Mientras se llevaban a cabo las gestiones oportunas para el levantamiento del cuerpo y la inspección ocular para determinar las causas del accidente, la Policía Local mantuvo cortada al tráfico la zona, por lo que los conductores que querían acceder a la ciudad por la autovía tuvieron que desviarse para enlazar con el acceso centro.

Por el momento, todavía no se conocen las causas por las que se produjo este accidente mortal y será ahora la investigación de los agentes de la Policía Local la que las esclarezca.

Undécima muerte del año

Con este trágico suceso, se elevan a once las personas que han perdido la vida este año en las carreteras ourensanas. Se trata, además, del segundo motorista fallecido en el entorno de la ciudad en menos de un mes.

El siniestro anterior ocurrió el pasado 4 de octubre en la OU-0517, a la altura del Paco Paz. Una colisión entre un turismo y una moto le costó la vida al conductor del segundo vehículo, Borja S.F., natural de Cortegada, donde era muy querido y su fallecimiento causó una gran conmoción.

Los testigos apuntaron entonces a que el siniestro se produjo cuando la conductora del turismo, una mujer que viajaba con su hija, hizo un giro a la izquierda en una zona prohibida por una línea continua, momento en el que la moto, que intentaba adelantarlo, chocó contra él.