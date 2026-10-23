El taxista que lleva a la estación de tren no se ha coscado de la quema de contenedores horas antes, ni de los tres detenidos en las protestas, ni del paso de Santiago Abascal por A Coruña, pero está compungido por la tala del metrosidero, un árbol de origen neozelandés, esqueje del bicentenario del jardín de la Policía Municipal, que ofrecía sombra al lado del Obelisco desde la última noche de 1999 con Francisco Vázquez en la Alcaldía.

Tras un año de agonía acabó palmando a pesar de los intentos del Concello para evitar el reproche vecinal por una obra a las puertas de las municipales.

Por las redes corrió el bulo de que le habían plantado fuego en las protestas y hubiese sido un final más poético. Pasada la media noche el departamento de parques y jardines procedió al troceado y retirada por defunción. Al metrosidero le sentó mal que lo moviesen unos metros para dejar el sitio al ascensor del aparcamiento proyectado en la reforma que se está acometiendo. Tras un año de agonía acabó palmando a pesar de los intentos del Concello para evitar el reproche vecinal por una obra a las puertas de las municipales.

Hora y media de tren hacia el sur, el olivo del Paseo de Alfonso XII que representa Vigo está protegido por una cerca de forja. “Dentro de esta verja, ofrenda de los vigueses a su árbol simbólico, queda hoy depositada por ellos la promesa firme de su amor, de su lealtad y de su abnegación por la ciudad amada”, reza una placa fechada el 14 de agosto de 1932. El alcalde Abel Caballero peatonalizó la zona sin tocar el olivo. Arrancar árboles no tiene buena campaña.

De regreso por la tarde, donde el taxista señaló hacia el vacío, una encina de ocho metros de altura se mide con el Obelisco. Los curiosos comentan que también dará buena sombra aunque la especie sea menos rumbosa, a otros tienen que advertirles del cambiazo. Árbol muerto, árbol puesto.