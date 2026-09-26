La Guardia Civil se pone el chándal por Aspanas

La Guardia Civil presentó oficialmente su carrera solidaria que este año es a beneficio de la asociación Aspanas. En un evento celebrado en la explanada del pabellón de Os Remedios, los agentes ofrecieron todos los detalles sobre la prueba, que se realizará el 4 de octubre desde la Plaza Mayor.

El pistoletazo de salida tendrá lugar a las once de la mañana con la prueba absoluta, que tendrá un recorrido de 6,35 kilómetros por las calles de la ciudad. El precio para participar en ella es de 12 euros, ya que el objetivo principal de este evento es ayudar a Aspanas, una asociación que funciona con la misión de mejorar la vida de personas con discapacidad intelectual.

El evento tendrá también dos carreras para los más pequeños, ambas gratuitas. La primera será la infantil y recorrerá una distancia de un kilómetro y tras ella, a las 12,45 horas, tomarán la salida los participantes en la categoría “pitufo”, quienes tendrán que superar 100 metros. Desde la Guardia Civil animan a la ciudadanía a participar en el evento -inscripciones en sportmaniacs.com-